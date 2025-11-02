Нова "бавовна" в Росії: під ударами порт Туапсе та 3 підстанції — відео
Нова "бавовна" в Росії: під ударами порт Туапсе та 3 підстанції — відео

"Бавовна" в Росії 2 листопада - перші подробиці
Джерело:  online.ua

Уночі 2 листопада російський порт Туапсе, що знаходиться на узбережжі Чорного моря, потрапив під удари українських дронів: спалахнула пожежа. Окрім того, цілями нової атаки стали підстанції в різних регіонах країни-агресорки та тимчасово окупованому Криму.

Головні тези:

  • Ватажок “ЛНР” Леонід Пасічник підтвердив масовану атаку дронів на енергетичну інфраструктуру регіону.
  • Міноборони РФ стверджує, що їхня ППО змогла знищити 164 повітряні цілі.

"Бавовна" в Росії 2 листопада — перші подробиці

Факт атаки на порт Туапсе офіційно підтвердила влада Краснодарського краю.

Згідно з останніми даними, уламки дрона впали на нафтовий танкер й таким чином пошкодили палубну надбудову.

Після цього почалася пожежа — екіпаж евакуйовано. Окрім того, вказано, що зазнали пошкоджень будівлі та інші об'єкти портової інфраструктури.

Також уламки ударного дрона впали на житловий будинок у селищі Сосновий неподалік Туапсе, а також частково — місцеву залізничну станцію.

Що важливо розуміти, торт Туапсе є одним із ключових вузлів експорту російської нафти та нафтопродуктів.

На його території розташовані нафтотермінал і нафтопереробний завод "Роснафти", які вже неодноразово ставали цілями українських атак.

Також вказано, що в Росії горіли підстанції: в Желєзногорську Курської області, в Липецькій області та у тимчасово окупованому Алчевську.

Інформаційна агенція Reuters звертає увагу на те, що Україна посилила удари по російських нафтопереробних підприємствах і сховищах пального.

Головна ціль України — ускладнити логістику постачання пального для російської армії та підвищити вартість війни для Кремля.

