РФ атакувала Херсон, Одеську та Запорізьку області — є загиблі й поранені
Україна
РФ атакувала Херсон, Одеську та Запорізьку області — є загиблі й поранені

Наслідки атак Росії на Україну
Протягом 1 листопада російські загарбники продовжували тероризувати мирні міста та села України. Згідно з останніми даними, відомо про щонайменше 3 загиблих у різних регіонах країни.

Головні тези:

  • Протягом минулої доби армія РФ завдала 753 удари по Запорізькій області.
  • У Херсоні БпЛА росіян атакував рятувальників.

Як повідомляє Одеська ОВА, армія РФ завдала ударів безпілотниками, є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

Окрім того, загорілися 5 вантажних автомобілів.

Місцева влада офіційно підтвердила, що загинули двоє мирних мешканців області, двоє потерпіли, один із них шпиталізований.

Чоловік отримав термічні опіки полум'ям, стан середньої тяжкості.

ДСНС України звертає увагу на те, що близько 5:30 ранку російські загарбники обстріляли Дніпровський район Херсона, як наслідок — поранення отримав 62-річний чоловік.

Що важливо розуміти, йдеться про мінно-вибухову травму та уламкове поранення голови.

Постраждалого у важкому стані госпіталізували. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що російські окупанти протягом минулої доби завдали 753 удари по 18 населених пунктах Запорізької області.

Згідно з останніми даними, внаслідок атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Україна
Світ
Україна
