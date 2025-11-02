РФ атакувала Херсон, Одеську та Запорізьку області — є загиблі й поранені

Протягом 1 листопада російські загарбники продовжували тероризувати мирні міста та села України. Згідно з останніми даними, відомо про щонайменше 3 загиблих у різних регіонах країни.

Наслідки атак Росії на Україну

Як повідомляє Одеська ОВА, армія РФ завдала ударів безпілотниками, є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

Окрім того, загорілися 5 вантажних автомобілів.

Місцева влада офіційно підтвердила, що загинули двоє мирних мешканців області, двоє потерпіли, один із них шпиталізований.

Чоловік отримав термічні опіки полум'ям, стан середньої тяжкості. Поширити

ДСНС України звертає увагу на те, що близько 5:30 ранку російські загарбники обстріляли Дніпровський район Херсона, як наслідок — поранення отримав 62-річний чоловік.

Що важливо розуміти, йдеться про мінно-вибухову травму та уламкове поранення голови.

Постраждалого у важкому стані госпіталізували. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Поширити

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що російські окупанти протягом минулої доби завдали 753 удари по 18 населених пунктах Запорізької області.