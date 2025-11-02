РФ атакувала Херсон, Одеську та Запорізьку області — є загиблі й поранені

Протягом 1 листопада російські загарбники продовжували тероризувати мирні міста та села України. Згідно з останніми даними, відомо про щонайменше 3 загиблих у різних регіонах країни.
Головні тези:
- Протягом минулої доби армія РФ завдала 753 удари по Запорізькій області.
- У Херсоні БпЛА росіян атакував рятувальників.
Наслідки атак Росії на Україну
Як повідомляє Одеська ОВА, армія РФ завдала ударів безпілотниками, є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.
Окрім того, загорілися 5 вантажних автомобілів.
Місцева влада офіційно підтвердила, що загинули двоє мирних мешканців області, двоє потерпіли, один із них шпиталізований.
ДСНС України звертає увагу на те, що близько 5:30 ранку російські загарбники обстріляли Дніпровський район Херсона, як наслідок — поранення отримав 62-річний чоловік.
Що важливо розуміти, йдеться про мінно-вибухову травму та уламкове поранення голови.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров офіційно підтвердив, що російські окупанти протягом минулої доби завдали 753 удари по 18 населених пунктах Запорізької області.
Згідно з останніми даними, внаслідок атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-