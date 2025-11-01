Антирекорд жовтня. РФ випустила по Україні 270 ракет

Російські окупанти в жовтні 2025 року встановили новий антирекорд із застосування ракет по Україні. Вони випустили загалом 270 ракет, що на 46% перевищило показники вересні, а також стало найвищим показником з 2023 року.

Росія випустила по Україні у жовтні 270 ракет

Агентство проаналізувало українські дані про відбиття російських атак за жовтень. Згідно з підрахунками, за жовтень окупанти випустили 270 ракет усіх типів, що є найбільшим показником з 2023 року, коли вперше почали оприлюднюватися дані про кількість запущених та збитих ракет.

Загалом 270 ракет у жовтні — це на 46% більше, ніж було у попередньому місяці. При цьому Росія випустила за місяць по Україні 5298 далекобійних безпілотників — це на 6% менше, ніж у жовтні.

Мішенню росіян під час атак у жовтні ставала переважно енергетична інфраструктура України. Російські окупанти здійснюють теракти проти енергетики вже четверту зиму поспіль. В Україні знову ввели тимчасові відключення електроенергії.

Київ називає тактику РФ тероризмом, який спрямований на виснаження цивільного населення. Президент України Володимир Зеленський сказав, що російський режим намагається посіяти хаос, атакуючи енергетику.

Завдання Росії — створити хаос і чинити психологічний тиск на населення шляхом ударів по енергетичних об’єктах і залізницях, — заявив він під час брифінгу.

При цьому Україна цього року має можливість боляче відповідати росіянам на атаки. Удари Сил оборони спрямовані на російські нафтобази та нафтопереробні заводи. Це спровокувало бензинову кризу в РФ та позбавило Кремль частини нафтових доходів, потрібних для фінансування війни.