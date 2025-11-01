Ракетний удар Росії по Миколаєву — кількість постраждалих зросла

Росія ударила по Миколаєву ракетою вранці 1 листопада. Наразі відомо про одного загиблого і 19 поранених.
Головні тези:
- Після ракетного удару Росії по Миколаєву кількість постраждалих зросла до 19 осіб, є загиблий.
- Серед поранених є дитина, якій надана амбулаторна допомога, інші постраждалі перебувають у лікарні.
- Російська ракета, імовірно, балістичний комплекс «Іскандер М», спричинила значні матеріальні збитки, в тому числі пошкодження АЗС і автомобілів.
У Миколаєві майже 20 постраждалих внаслідок ракетного удару РФ
Станом на зараз збільшилась кількість постраждалих до 19.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій КІм.
Близько 07:20 росіяни вдарили балістичною ракетою (попередньо «Іскандер М» з касетною бойовою частиною) по Миколаєву.
На жаль, одна людина загинула.
Вранці було відомо про 15 поранених (різного ступеня важкості). Серед постраждалих дитина, лікарі оцінюють стан як середньої тяжкості. Пошкоджено АЗС, автомобілі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-