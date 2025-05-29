Росія ударила балістикою по Миколаївщині — є загиблий і поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія ударила балістикою по Миколаївщині — є загиблий і поранені

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
Миколаївщина

Російська армія вдарила балістикою по фермі в Миколаївській області: один чоловік загинув, троє поранених.

Головні тези:

  • Російська армія вдарила балістикою по фермі в Миколаївській області, що стало причиною загибелі одного чоловіка та поранення трьох осіб.
  • Згідно з главою Миколаївської обласної адміністрації Віталієм Кімом, російські військові вдарили по фермерському господарству в Горохівській громаді.
  • За даними офіційних джерел, у результаті обстрілу постраждали чотири працівники підприємства, троє з них перебувають у важкому стані.

Росія вбила фермера на Миколаївщині

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Російські мразоти вдарили балістикою по фермерському господарству в Горохівській громаді.

Віталій Кім

Віталій Кім

Начальник Миколаївської ОВА

За даними голови ОВА, поранено четверо працівників підприємства.

Троє у важкому стані. За їх життя борються медики.

Трохи пізніше Кім розповів, що один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню.

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