Росія ударила балістикою по Миколаївщині — є загиблий і поранені

Російська армія вдарила балістикою по фермі в Миколаївській області: один чоловік загинув, троє поранених.

Росія вбила фермера на Миколаївщині

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Російські мразоти вдарили балістикою по фермерському господарству в Горохівській громаді. Віталій Кім Начальник Миколаївської ОВА

За даними голови ОВА, поранено четверо працівників підприємства.

Троє у важкому стані. За їх життя борються медики.

Трохи пізніше Кім розповів, що один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню.