Росія ударила балістикою по Миколаївщині — є загиблий і поранені

Російська армія вдарила балістикою по фермі в Миколаївській області: один чоловік загинув, троє поранених.
Головні тези:
- Російська армія вдарила балістикою по фермі в Миколаївській області, що стало причиною загибелі одного чоловіка та поранення трьох осіб.
- Згідно з главою Миколаївської обласної адміністрації Віталієм Кімом, російські військові вдарили по фермерському господарству в Горохівській громаді.
- За даними офіційних джерел, у результаті обстрілу постраждали чотири працівники підприємства, троє з них перебувають у важкому стані.
Росія вбила фермера на Миколаївщині
Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За даними голови ОВА, поранено четверо працівників підприємства.
Троє у важкому стані. За їх життя борються медики.
Трохи пізніше Кім розповів, що один постраждалий помер у швидкій по дорозі в лікарню.
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