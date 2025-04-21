Росія атакувала Миколаїв ракетами — що відомо

Зранку 21 квітня росіяни атакували Миколаїв ракетами. З'явились перші деталі обстрілу.
Головні тези:
- Російські ракети атакували Миколаїв зранку 21 квітня.
- Постраждалих та пошкоджень після обстрілу не зафіксовано, за даними голови Миколаївської ОВА.
- Україна пропонувала продовження перемир'я, проте росіяни не дотрималися умов.
Миколаїв перебував під атакою російських ракет
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За словами голови ОВА, тип зброї встановлюється.
Постраждалих та пошкоджень немає, — констатував Кім.
Таким чином Росія знову почала ракетні атаки на українські міста на тлі так званого “перемир’я”. Україна пропонувала продовжити його на 30 днів хоча б для ударів дронами і ракетами.
Президент Зеленський завив, що загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за Великдень — 2935.
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