Росія атакувала Миколаїв ракетами — що відомо

Миколаїв перебував під атакою російських ракет

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зранку, 21 квітня, близько 04:57 ворог атакував місто ракетами. Віталій Кім Голова Миколаївської ОВА

За словами голови ОВА, тип зброї встановлюється.

Постраждалих та пошкоджень немає, — констатував Кім.

Таким чином Росія знову почала ракетні атаки на українські міста на тлі так званого “перемир’я”. Україна пропонувала продовжити його на 30 днів хоча б для ударів дронами і ракетами.

Президент Зеленський завив, що загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за Великдень — 2935.