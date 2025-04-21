Росія атакувала Миколаїв ракетами — що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Миколаїв ракетами — що відомо

Віталій Кім / Миколаївська ОВА
ракета
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Зранку 21 квітня росіяни атакували Миколаїв ракетами. З'явились перші деталі обстрілу.

Головні тези:

  • Російські ракети атакували Миколаїв зранку 21 квітня.
  • Постраждалих та пошкоджень після обстрілу не зафіксовано, за даними голови Миколаївської ОВА.
  • Україна пропонувала продовження перемир'я, проте росіяни не дотрималися умов.

Миколаїв перебував під атакою російських ракет

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зранку, 21 квітня, близько 04:57 ворог атакував місто ракетами.

Віталій Кім

Віталій Кім

Голова Миколаївської ОВА

За словами голови ОВА, тип зброї встановлюється.

Постраждалих та пошкоджень немає, — констатував Кім.

Таким чином Росія знову почала ракетні атаки на українські міста на тлі так званого “перемир’я”. Україна пропонувала продовжити його на 30 днів хоча б для ударів дронами і ракетами.

Президент Зеленський завив, що загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за Великдень — 2935.

Найбільше обстрілів і штурмових дій — на Покровському напрямку. На Курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші. Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли наших позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони.

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