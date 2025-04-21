Россия атаковала Николаев ракетами — что известно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Николаев ракетами — что известно

Виталий Ким / Николаевская ОВА
ракета
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Утром 21 апреля россияне атаковали Николаев ракетами. Появились первые детали обстрелов.

Главные тезисы

  • Утром 21 апреля Николаев был подвергнут ракетной атаке со стороны России.
  • Пострадавшие и повреждения после обстрела не зафиксированы, сообщает председатель Николаевской ОВА.
  • Украина предлагала продлить перемирие, однако российская сторона не придерживалась условий, что привело к новой волне атак.

Николаев находился под атакой российских ракет

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Утром, 21 апреля, около 04:57 враг атаковал город ракетами.

Виталий Ким

Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА

По словам главы ОВА, тип оружия устанавливается.

Пострадавших нет и повреждений, — констатировал Ким.

Таким образом, Россия снова начала ракетные атаки на украинские города на фоне так называемого "перемирия". Украина предлагала продлить его на 30 дней хотя бы для ударов дронами и ракетами.

Президент Зеленский заявил, что общее количество нарушений российской армией российского же обещания тишины за Пасху — 2935.

Больше обстрелов и штурмовых действий — на Покровском направлении. На Курском направлении также не распространилось русское обещание полной тишины. В общей сложности по фронту произошло 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более 950 раз применялись российские FPV-дроны.

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