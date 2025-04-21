Россия атаковала Николаев ракетами — что известно

Николаев находился под атакой российских ракет

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Утром, 21 апреля, около 04:57 враг атаковал город ракетами. Виталий Ким Глава Николаевской ОВА

По словам главы ОВА, тип оружия устанавливается.

Пострадавших нет и повреждений, — констатировал Ким.

Таким образом, Россия снова начала ракетные атаки на украинские города на фоне так называемого "перемирия". Украина предлагала продлить его на 30 дней хотя бы для ударов дронами и ракетами.

Президент Зеленский заявил, что общее количество нарушений российской армией российского же обещания тишины за Пасху — 2935.