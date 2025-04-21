Россия атаковала Николаев ракетами — что известно

Утром 21 апреля россияне атаковали Николаев ракетами. Появились первые детали обстрелов.
Главные тезисы
- Утром 21 апреля Николаев был подвергнут ракетной атаке со стороны России.
- Пострадавшие и повреждения после обстрела не зафиксированы, сообщает председатель Николаевской ОВА.
- Украина предлагала продлить перемирие, однако российская сторона не придерживалась условий, что привело к новой волне атак.
Николаев находился под атакой российских ракет
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По словам главы ОВА, тип оружия устанавливается.
Пострадавших нет и повреждений, — констатировал Ким.
Таким образом, Россия снова начала ракетные атаки на украинские города на фоне так называемого "перемирия". Украина предлагала продлить его на 30 дней хотя бы для ударов дронами и ракетами.
Президент Зеленский заявил, что общее количество нарушений российской армией российского же обещания тишины за Пасху — 2935.
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