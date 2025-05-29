Россия ударила баллистикой по Николаевщине — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила баллистикой по Николаевщине — есть погибший и раненые

Виталий Ким / Николаевская ОВА
Николаевщина
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Российская армия ударила баллистикой по ферме в Николаевской области: один человек погиб, трое ранены.

Главные тезисы

  • Российская армия совершила удар баллистикой по ферме в Николаевской области, приведший к гибели одного человека и ранению троих.
  • Глава Николаевской областной администрации выразил острое осуждение по поводу инцидента и сообщил о текущем состоянии пострадавших.
  • Один из раненых работников фермерского хозяйства скончался по дороге в больницу, его смерть подтвердили медики.

Россия убила фермера в Николаевской области

Об этом сообщил глава Николаевской ОВО Виталий Ким.

Российские мразоты ударили баллистикой по фермерскому хозяйству в Гороховской общине.

Виталий Ким

Виталий Ким

Начальник Николаевской ОВА

По данным главы ОВА, ранены четверо работников предприятия.

Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики.

Чуть позже Ким рассказал, что один пострадавший скончался в скорой по дороге в больницу.

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