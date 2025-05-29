Россия ударила баллистикой по Николаевщине — есть погибший и раненые

Российская армия ударила баллистикой по ферме в Николаевской области: один человек погиб, трое ранены.

Россия убила фермера в Николаевской области

Об этом сообщил глава Николаевской ОВО Виталий Ким.

Российские мразоты ударили баллистикой по фермерскому хозяйству в Гороховской общине. Виталий Ким Начальник Николаевской ОВА

По данным главы ОВА, ранены четверо работников предприятия.

Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики.

Чуть позже Ким рассказал, что один пострадавший скончался в скорой по дороге в больницу.