Россия ударила баллистикой по Николаевщине — есть погибший и раненые

Российская армия ударила баллистикой по ферме в Николаевской области: один человек погиб, трое ранены.
Главные тезисы
- Российская армия совершила удар баллистикой по ферме в Николаевской области, приведший к гибели одного человека и ранению троих.
- Глава Николаевской областной администрации выразил острое осуждение по поводу инцидента и сообщил о текущем состоянии пострадавших.
- Один из раненых работников фермерского хозяйства скончался по дороге в больницу, его смерть подтвердили медики.
Россия убила фермера в Николаевской области
Об этом сообщил глава Николаевской ОВО Виталий Ким.
По данным главы ОВА, ранены четверо работников предприятия.
Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики.
Чуть позже Ким рассказал, что один пострадавший скончался в скорой по дороге в больницу.
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