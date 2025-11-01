Ракетный удар России по Николаеву — количество пострадавших возросло

Россия ударила по Николаеву ракетой утром 1 ноября. Пока известно об одном погибшем и 19 раненых.

На сегодня увеличилось количество пострадавших до 19.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВ Виталий Ким.

Среди них 9-летняя девочка, ей помощь оказана амбулаторно. Еще четырем пострадавшим медицинская помощь была также оказана амбулаторно, остальные остаются в больнице.

Около 07:20 россияне ударили баллистической ракетой (предварительно "Искандер М" с кассетной боевой частью) по Николаеву.

К сожалению, один человек погиб.

Утром было известно о 15 раненых (разной степени тяжести). Среди пострадавших ребенок врачи оценивают состояние как средней тяжести. Повреждены АЗС, автомобили.