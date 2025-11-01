Ракетный удар России по Николаеву — количество пострадавших возросло
Ракетный удар России по Николаеву — количество пострадавших возросло

Россия ударила по Николаеву ракетой утром 1 ноября. Пока известно об одном погибшем и 19 раненых.

Главные тезисы

  • После ракетного удара России по Николаеву количество пострадавших увеличилось до 19 человек, включая одного погибшего.
  • Среди пострадавших есть дети, один из них получил медицинскую помощь амбулаторно, остальные госпитализированы.
  • Российская ракета, предположительно, баллистический комплекс «Искандер М», нанесла значительный материальный ущерб, повредив АЗС и автомобили.

В Николаеве почти 20 пострадавших в результате ракетного удара РФ

На сегодня увеличилось количество пострадавших до 19.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВ Виталий Ким.

Среди них 9-летняя девочка, ей помощь оказана амбулаторно. Еще четырем пострадавшим медицинская помощь была также оказана амбулаторно, остальные остаются в больнице.

Около 07:20 россияне ударили баллистической ракетой (предварительно "Искандер М" с кассетной боевой частью) по Николаеву.

К сожалению, один человек погиб.

Утром было известно о 15 раненых (разной степени тяжести). Среди пострадавших ребенок врачи оценивают состояние как средней тяжести. Повреждены АЗС, автомобили.

