Ракетный удар России по Николаеву — количество пострадавших возросло

Россия ударила по Николаеву ракетой утром 1 ноября. Пока известно об одном погибшем и 19 раненых.
Главные тезисы
- После ракетного удара России по Николаеву количество пострадавших увеличилось до 19 человек, включая одного погибшего.
- Среди пострадавших есть дети, один из них получил медицинскую помощь амбулаторно, остальные госпитализированы.
- Российская ракета, предположительно, баллистический комплекс «Искандер М», нанесла значительный материальный ущерб, повредив АЗС и автомобили.
В Николаеве почти 20 пострадавших в результате ракетного удара РФ
На сегодня увеличилось количество пострадавших до 19.
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВ Виталий Ким.
Около 07:20 россияне ударили баллистической ракетой (предварительно "Искандер М" с кассетной боевой частью) по Николаеву.
К сожалению, один человек погиб.
Утром было известно о 15 раненых (разной степени тяжести). Среди пострадавших ребенок врачи оценивают состояние как средней тяжести. Повреждены АЗС, автомобили.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-