РФ знову атакувала теплоелектростанції України — що відомо

Росія у ніч на 30 жовтня знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.

Росія атакувала 4 українські ТЕС: які наслідки

Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків, — заявили у ДТЕК. Поширити

Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.

Відомо, що сьогодні під обстрілом були об'єкти енергетичної, залізничної, житлової інфраструктури.

Так, окупанти били по Добротвірській, Бурштинській, Калуській та Ладижинській ТЕС.

На Вінниччині внаслідок російського обстрілу Ладижин залишився без тепла і води, у місті готують до запуску альтернативну систему теплопостачання і водозабезпечення. Про це повідомив секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць.

Провели комісію ТЕБ. Всі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті. Забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води. Готується до запуску альтернативна система теплопостачання. Поширити

За його словами, міські садочки сьогодні не працюватимуть. Формуються групи для оцінки руйнувань, які почнуть працювати після відбою тривоги. Мешканці будинків, які постраждали найбільше, будуть відселені.

Електропостачання у місті розпочнуть відновлювати після відбою повітряної тривоги.

Уночі ворог вдарив по Ладижину ракетою, наразі місто перебуває під атакою безпілотників.

Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, росіяни завдали удару по Добротворській ТЕС. Сталося пошкодження критичної інфраструктури, зайнялася пожежа.