РФ снова атаковала теплоэлектростанции Украины — что известно

Россия в ночь на 30 октября снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины.

Россия атаковала 4 украинских ТЭС: какие последствия

Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий, — заявили в ДТЭК. Поделиться

Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз.

Известно, что сегодня под обстрелом находились объекты энергетической, железнодорожной, жилищной инфраструктуры.

Так, оккупанты били по Добротворской, Бурштынской, Калушской и Ладыжинской ТЭС.

В Винницкой области в результате российских обстрелов Ладыжин остался без тепла и воды, в городе готовят к запуску альтернативную систему теплоснабжения и водоснабжения. Об этом сообщил секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец.

Провели комиссию ТЕБ. Все соответствующие службы получили поручение принять меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе. Обеспечивается запуск междомовых колонок водоснабжения, организуется подвоз технической воды. Подготавливается к запуску альтернативная система теплоснабжения. Поделиться

По его словам, городские садики сегодня не будут работать. Формируются группы для оценки разрушений, которые заработают после отбоя тревоги. Жители наиболее пострадавших домов будут отселены.

Электроснабжение в городе будет возобновлено после отбоя воздушной тревоги.

Ночью враг ударил по Ладыжину ракетой, пока город находится под атакой беспилотников.

Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, россияне нанесли удар по Добротворской ТЭС. Произошло повреждение критической инфраструктуры, загорелся пожар.