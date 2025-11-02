РФ атаковала Херсон, Одесскую и Запорожскую области — есть погибшие и раненые

1 ноября российские захватчики продолжали терроризировать мирные города и села Украины. Согласно последним данным, известно о по меньшей мере 3 погибших в разных регионах страны.
Главные тезисы
- За прошедшие сутки армия РФ нанесла 753 удара по Запорожской области.
- В Херсоне БПЛА россиян атаковал спасателей.
Последствия атак России на Украину
Как сообщает Одесская ОВА, армия РФ нанесла удары беспилотниками, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
Кроме того, загорелось 5 грузовых автомобилей.
Местные власти официально подтвердили, что погибли двое мирных жителей области, двое пострадали, один из них госпитализирован.
ГСЧС Украины обращает внимание на то, что около 5:30 утра российские захватчики обстреляли Днепровский район Херсона, как следствие ранения получил 62-летний мужчина.
Что важно понимать, речь идет о минно-взрывной травме и обломочном ранении головы.
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 753 удара по 18 населенным пунктам Запорожской области.
Согласно последним данным, в результате атак один человек погиб, еще трое получили ранения.
