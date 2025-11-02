РФ атаковала Херсон, Одесскую и Запорожскую области — есть погибшие и раненые

1 ноября российские захватчики продолжали терроризировать мирные города и села Украины. Согласно последним данным, известно о по меньшей мере 3 погибших в разных регионах страны.

Последствия атак России на Украину

Как сообщает Одесская ОВА, армия РФ нанесла удары беспилотниками, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, загорелось 5 грузовых автомобилей.

Местные власти официально подтвердили, что погибли двое мирных жителей области, двое пострадали, один из них госпитализирован.

Мужчина получил термические ожоги пламенем, состояние средней тяжести.

ГСЧС Украины обращает внимание на то, что около 5:30 утра российские захватчики обстреляли Днепровский район Херсона, как следствие ранения получил 62-летний мужчина.

Что важно понимать, речь идет о минно-взрывной травме и обломочном ранении головы.

Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров официально подтвердил, что российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 753 удара по 18 населенным пунктам Запорожской области.