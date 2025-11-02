Двое детей погибли в результате удара России по Днепропетровщине
Категория
Украина
Дата публикации

Двое детей погибли в результате удара России по Днепропетровщине

Россияне продолжают убивать украинских детей
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

Вечером 1 ноября армия РФ совершила атаку на Самаровский район Днепропетровщины – два человека погибли, 7 пострадали. Однако утром 2 ноября стало известно о гибели еще двоих детей.

Главные тезисы

  • Все больше украинских детей становится жертвами российских атак.
  • На этот раз враг унес жизни двух мальчиков.

Россияне продолжают убивать украинских детей

Количемтво жертв вражеской атаки на Самаровский район возросло. Погибли два ребенка – мальчики 11 и 14 лет. Соболезнование родным. В общей сложности трагедия унесла четыре жизни.

Владислав Гайваненко

Владислав Гайваненко

И.о. главы Днепропетровской ОВА

По его словам, российские захватчики не прекращали активно атаковать и другие районы области.

По Дубовиковской общине Синельниковского враг бил ударными дронами – начался пожар.

Также известно о повреждении 5 частных домов, хозяйственной постройки, летней кухни.

В Васильковской общине разрушена инфраструктура. В Павлоградском районе из-за беспилотников противника изуродованы инфраструктура и легковой автомобиль.

Фото: dnipropetrovskaODA

В Никопольщине от российского террора пострадал райцентр, а также Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская общины. Там армия РФ совершала атаки FPV-дроны.

А еще открывали огонь из артиллерии. Разбиты магазин и частный дом. По уточненной информации, из-за атаки на Никополь поврежден дом местных.

Силы ПВО успешно обезвредили в области 7 БПЛА.

Фото: dnipropetrovskaODA

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Херсон, Одесскую и Запорожскую области — есть погибшие и раненые
ДСНС Украины
Последствия атак России на Украину
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России: под ударами порт Туапсе и 3 подстанции — видео
"Бавовна" в России 2 ноября — первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 67 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО отчитываются о результатах своей работы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?