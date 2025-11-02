Двое детей погибли в результате удара России по Днепропетровщине

Вечером 1 ноября армия РФ совершила атаку на Самаровский район Днепропетровщины – два человека погибли, 7 пострадали. Однако утром 2 ноября стало известно о гибели еще двоих детей.

Россияне продолжают убивать украинских детей

Количемтво жертв вражеской атаки на Самаровский район возросло. Погибли два ребенка – мальчики 11 и 14 лет. Соболезнование родным. В общей сложности трагедия унесла четыре жизни. Владислав Гайваненко И.о. главы Днепропетровской ОВА

По его словам, российские захватчики не прекращали активно атаковать и другие районы области.

По Дубовиковской общине Синельниковского враг бил ударными дронами – начался пожар.

Также известно о повреждении 5 частных домов, хозяйственной постройки, летней кухни.

В Васильковской общине разрушена инфраструктура. В Павлоградском районе из-за беспилотников противника изуродованы инфраструктура и легковой автомобиль. Поделиться

Фото: dnipropetrovskaODA

В Никопольщине от российского террора пострадал райцентр, а также Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская общины. Там армия РФ совершала атаки FPV-дроны.

А еще открывали огонь из артиллерии. Разбиты магазин и частный дом. По уточненной информации, из-за атаки на Никополь поврежден дом местных. Поделиться

Силы ПВО успешно обезвредили в области 7 БПЛА.