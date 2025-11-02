Двое детей погибли в результате удара России по Днепропетровщине

Вечером 1 ноября армия РФ совершила атаку на Самаровский район Днепропетровщины – два человека погибли, 7 пострадали. Однако утром 2 ноября стало известно о гибели еще двоих детей.
Главные тезисы
- Все больше украинских детей становится жертвами российских атак.
- На этот раз враг унес жизни двух мальчиков.
Россияне продолжают убивать украинских детей
По его словам, российские захватчики не прекращали активно атаковать и другие районы области.
По Дубовиковской общине Синельниковского враг бил ударными дронами – начался пожар.
Также известно о повреждении 5 частных домов, хозяйственной постройки, летней кухни.
В Никопольщине от российского террора пострадал райцентр, а также Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская общины. Там армия РФ совершала атаки FPV-дроны.
Силы ПВО успешно обезвредили в области 7 БПЛА.
