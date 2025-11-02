ПВО обезвредила 67 дронов во время новой атаки РФ

В течение ночи 1-2 ноября российские захватчики совершали воздушное нападение двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 79 ударными БпЛА типа Shahed, Гербер и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 6 локациях.
- Атака продолжается, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Силы ПВО отчитываются о результатах своей работы
Новая атака противника началась в 19:00 1 ноября.
В этот раз ракеты и дроны летели из Брянской области, Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарской — РФ.
Следует также отметить, что около 50 из них — "шахеды".
К отражению воздушного нападения противника были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание одной баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
