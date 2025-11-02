ППО знешкодила 67 дронів під час нової атаки РФ

Протягом ночі 1-2 листопада російські загарбники здійснювали повітряний напад двома балістичними ракетами Іскандер-М та 79 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.

Сили ППО звітують про результати своєї роботи

Нова атака ворога почалася о 19:00 1 листопада.

Цього разу ракети та дрони летіли із Брянської області, Курська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська — РФ.

Варто також зазначити, що близько 50 із них — "шахеди".

До відбиття повітряного нападу ворога були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 67 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.