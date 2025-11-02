ППО знешкодила 67 дронів під час нової атаки РФ
ППО знешкодила 67 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО звітують про результати своєї роботи
Read in English

Протягом ночі 1-2 листопада російські загарбники здійснювали повітряний напад двома балістичними ракетами Іскандер-М та 79 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях.
  • Атака триває, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Сили ППО звітують про результати своєї роботи

Нова атака ворога почалася о 19:00 1 листопада.

Цього разу ракети та дрони летіли із Брянської області, Курська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська — РФ.

Варто також зазначити, що близько 50 із них — "шахеди".

До відбиття повітряного нападу ворога були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 67 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання однієї балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги — закликають українські захисники.

