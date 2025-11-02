Двоє дітей загинули внаслідок удару Росії по Дніпропетровщині

Увечері 1 листопада армія РФ здійснила атаку на Самарівський район Дніпропетровщини – двоє людей загинули, 7 постраждали. Однак вранці 2 листопада стало відомо про загибель ще двох дітей.
Головні тези:
- Дедалі більше українських дітей стають жертвами російських атак.
- Цього разу ворог забрав життя двох хлопчиків.
Росіяни продовжують вбивати українських дітей
За його словами, російські загарбники не припиняли активно атакувати й інші райони області.
По Дубовиківській громаді Синельниківського ворог бив ударними дронами — почалася пожежа.
Також відомо про пошкодження 5 приватних будинків, господарської споруди, літньої кухні.
На Нікопольщині від російського терору постраждав райцентр, а також Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Там армія РФ здійснювала атаки FPV-дрони.
Сили ППО успішно знешкодили в області 7 БпЛА.
