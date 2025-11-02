Двоє дітей загинули внаслідок удару Росії по Дніпропетровщині
Двоє дітей загинули внаслідок удару Росії по Дніпропетровщині

Росіяни продовжують вбивати українських дітей
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Увечері 1 листопада армія РФ здійснила атаку на Самарівський район Дніпропетровщини – двоє людей загинули, 7 постраждали. Однак вранці 2 листопада стало відомо про загибель ще двох дітей.

Головні тези:

  • Дедалі більше українських дітей стають жертвами російських атак.
  • Цього разу ворог забрав життя двох хлопчиків.

Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район зросла. Загинули дві дитини — хлопчики 11 і 14 років. Співчуття рідним. Загалом трагедія забрала чотири життя.

Владислав Гайваненко

Владислав Гайваненко

В.о. глави Дніпропетровської ОВА

За його словами, російські загарбники не припиняли активно атакувати й інші райони області.

По Дубовиківській громаді Синельниківського ворог бив ударними дронами — почалася пожежа.

Також відомо про пошкодження 5 приватних будинків, господарської споруди, літньої кухні.

У Васильківській громаді потрощена інфраструктура.У Павлоградському районі через безпілотники противника понівечені інфраструктура та легкова автівка.

Фото: dnipropetrovskaODA

На Нікопольщині від російського терору постраждав райцентр, а також Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Там армія РФ здійснювала атаки FPV-дрони.

А ще відкривали вогонь з артилерії. Потрощені магазин та приватна оселя. За уточненою інформацією, через атаку на Нікополь, що стала вчора надвечір, пошкоджений будинок місцевих.

Сили ППО успішно знешкодили в області 7 БпЛА.

Фото: dnipropetrovskaODA

