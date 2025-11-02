Українські війська поліпшили тактичне становище в Покровську
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські війська поліпшили тактичне становище в Покровську

Українські війська поліпшили тактичне становище в Покровську
Джерело:  BBC

7-й корпус Десантно-штурмових військ України підтвердили журналістам, що Сили оборони "поліпшили тактичне становище" в Покровську. Попри це, ситуація залишається "складною і динамічною".

Головні тези:

  • Покровськ відіграє для України надважливу роль в Донецькій області.
  • У місті вже розгорнули спецназ ГУР та бійців СБУ.

Що відбувається в Покровську

Журналісти звертають увагу на те, що саме Покровськ — головний транспортний вузол і вузол постачання для України в Донецькій області.

Армія РФ наразі робить все можливе для його захоплення — якщо місто все-таки впаде, то ворог отримає більше можливостей для окупації решти регіону.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський звертає увагу українців та світу на те, що наші воїни наразі стримують "багатотисячні" сили ворога.

1 листопада він відкинув фейки Москви про те, що Покровськ в оточенні. Також головком повідомив, що спецназ ГУР, а також СБУ були розгорнуті для захисту ключових ліній постачання.

Розгортання спецпризначенців свідчить про рішучість української влади утримати місто, яке Росія намагається захопити вже понад рік. Військове джерело в Донецькій області повідомило BBC, що українські сили не були оточені, але їхні лінії постачання перебували під обстрілом російських військ.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нова "бавовна" в Росії: під ударами порт Туапсе та 3 підстанції — відео
"Бавовна" в Росії 2 листопада - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Двоє дітей загинули внаслідок удару Росії по Дніпропетровщині
Росіяни продовжують вбивати українських дітей
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?