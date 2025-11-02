Українські війська поліпшили тактичне становище в Покровську

7-й корпус Десантно-штурмових військ України підтвердили журналістам, що Сили оборони "поліпшили тактичне становище" в Покровську. Попри це, ситуація залишається "складною і динамічною".

Що відбувається в Покровську

Журналісти звертають увагу на те, що саме Покровськ — головний транспортний вузол і вузол постачання для України в Донецькій області.

Армія РФ наразі робить все можливе для його захоплення — якщо місто все-таки впаде, то ворог отримає більше можливостей для окупації решти регіону.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський звертає увагу українців та світу на те, що наші воїни наразі стримують "багатотисячні" сили ворога.

1 листопада він відкинув фейки Москви про те, що Покровськ в оточенні. Також головком повідомив, що спецназ ГУР, а також СБУ були розгорнуті для захисту ключових ліній постачання.