Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів

Протягом 1 листопада ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили шість районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи російських загарбників. Окрім того, бійці ЗСУ ліквідували ще 940 військових, 25 артилерійських систем і 121 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн ворога.