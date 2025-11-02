Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів

Протягом 1 листопада ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили шість районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи російських загарбників. Окрім того, бійці ЗСУ ліквідували ще 940 військових, 25 артилерійських систем і 121 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн ворога.
Головні тези:
- Розпочалася 1 348-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 1 листопада на фронті відбулося 143 бойові зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 2 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно склали:
особового складу: ~1 143 670 (+940) осіб;
танків: 11 316 (+0) од.;
бойових броньованих машин: 23 525 (+4) од.;
артилерійських систем: 34 162 (+25) од.;
РСЗВ: 1 534 (+0) од.;
засобів ППО: 1 235 (+0) од.;
літаків: 428 (+0) од.;
гелікоптерів: 346 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня: 77 052 (+348) од.;
крилатих ракет: 3 917 (+0) од.;
кораблів/катерів: 28 (+0) од.;
підводних човнів: 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн: 66 290 (+121) од.;
спеціальної техніки: 3 987 (+0) од.
Вчора противник завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 139 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 3745 обстрілів, зокрема 101 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6295 дронів-камікадзе.
