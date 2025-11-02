Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов

В течение 1 ноября ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ ликвидировали еще 940 военных, 25 артиллерийских систем и 121 единицу автомобильной техники и автоцистерн врага.