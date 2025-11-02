Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов

В течение 1 ноября ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ ликвидировали еще 940 военных, 25 артиллерийских систем и 121 единицу автомобильной техники и автоцистерн врага.
Главные тезисы
- Начались 1 348 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 1 ноября на фронте произошло 143 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 2 ноября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.25 ориентировочно составили:
личного состава: ~1 143 670 (+940) человек;
танков: 11 316 (+0) ед;
боевых бронированных машин: 23 525 (+4) ед;
артиллерийских систем: 34 162 (+25) ед;
РСЗО: 1 534 (+0) ед.;
средств ПВО: 1235 (+0) ед;
самолетов: 428 (+0) ед;
вертолетов: 346 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня: 77 052 (+348) ед;
крылатых ракет: 3 917 (+0) ед;
кораблей/катеров: 28 (+0) ед;
подводных лодок: 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн: 66 290 (+121) ед;
специальной техники: 3 987 (+0) ед.
Вчера противник нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 139 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 3745 обстрелов, в том числе 101 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6295 дронов-камикадзе.
