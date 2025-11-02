ССС поразили сразу 5 подстанций на территории России

Утром 2 ноября официально стало известно, что Силы беспилотных систем Украины успешно атаковали 5 подстанций на территории страны-агрессорки РФ. Следует обратить внимание на то, что общая мощность составляет 5066 МВА (Мегавольт-ампер).
Главные тезисы
- Командующий СБС Роберт Бровди запланировал блекаут в России.
- Реализация этой операции уже началась: есть первые результаты.
ССС уже работают над организацией блекаута в России
С заявлением по этому поводу выступил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.
По его словам, мощные атаки осуществлялись до населенного пункта Грязь Липецкой области.
Один из ударов удалось нанести совместно с Силами специальных операций (ССО).
Что важно понимать, ранее командующий СБС "Мадяр" пообещал мощные удары по российской энергетике.
Он также иронично обратил внимание на то, что именно российские граждане помогают Силам обороны Украины продолжать атаки, распространяя в соцсетях последствия попаданий.
Кроме того, 1 ноября Роберт Бровди официально подтвердил, что Силы беспилотных систем ВСУ работают над тем, чтобы устроить россиянам блекаут.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-