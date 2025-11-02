ССС поразили сразу 5 подстанций на территории России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ССС поразили сразу 5 подстанций на территории России

Силы беспилотных систем
ССС уже работают над организацией блекаута в России
Read in English
Читати українською

Утром 2 ноября официально стало известно, что Силы беспилотных систем Украины успешно атаковали 5 подстанций на территории страны-агрессорки РФ. Следует обратить внимание на то, что общая мощность составляет 5066 МВА (Мегавольт-ампер).

Главные тезисы

  • Командующий СБС Роберт Бровди запланировал блекаут в России.
  • Реализация этой операции уже началась: есть первые результаты.

ССС уже работают над организацией блекаута в России

С заявлением по этому поводу выступил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, мощные атаки осуществлялись до населенного пункта Грязь Липецкой области.

Один из ударов удалось нанести совместно с Силами специальных операций (ССО).

Хорошо поработали другие силы глубинного поражения. Об этом распространяется информация сети и обнародует детали после доразведки Генштаб ВСУ.

Роберт "Мадяр" Бровди

Роберт "Мадяр" Бровди

Командир Сил беспилотных систем Украины

Что важно понимать, ранее командующий СБС "Мадяр" пообещал мощные удары по российской энергетике.

Он также иронично обратил внимание на то, что именно российские граждане помогают Силам обороны Украины продолжать атаки, распространяя в соцсетях последствия попаданий.

Кроме того, 1 ноября Роберт Бровди официально подтвердил, что Силы беспилотных систем ВСУ работают над тем, чтобы устроить россиянам блекаут.

Черви, блекаут — это не страшно. Это немного каких-то неудобств, — привыкайте, но всей болотной территорией, — полет свободной Птицы — он непредсказуем и не по расписанию, поэтому она и называется Свободной Украинской Птицей, — подчеркнул "Мадяр".

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России: под ударами порт Туапсе и 3 подстанции — видео
"Бавовна" в России 2 ноября — первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 2 ноября 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские войска улучшили тактическое положение в Покровске
Что происходит в Покровске

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?