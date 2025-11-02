Утром 2 ноября официально стало известно, что Силы беспилотных систем Украины успешно атаковали 5 подстанций на территории страны-агрессорки РФ. Следует обратить внимание на то, что общая мощность составляет 5066 МВА (Мегавольт-ампер).

ССС уже работают над организацией блекаута в России

С заявлением по этому поводу выступил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, мощные атаки осуществлялись до населенного пункта Грязь Липецкой области.

Один из ударов удалось нанести совместно с Силами специальных операций (ССО).

Хорошо поработали другие силы глубинного поражения. Об этом распространяется информация сети и обнародует детали после доразведки Генштаб ВСУ. Роберт "Мадяр" Бровди Командир Сил беспилотных систем Украины

Что важно понимать, ранее командующий СБС "Мадяр" пообещал мощные удары по российской энергетике.

Он также иронично обратил внимание на то, что именно российские граждане помогают Силам обороны Украины продолжать атаки, распространяя в соцсетях последствия попаданий.

Кроме того, 1 ноября Роберт Бровди официально подтвердил, что Силы беспилотных систем ВСУ работают над тем, чтобы устроить россиянам блекаут.