СБС уразили одразу 5 підстанцій на території Росії
Сили безпілотних систем
Read in English

Вранці 2 листопада офіційно стало відомо, що Сили безпілотних систем (СБС) України успішно атакували 5 підстанцій на території країни-агресорки РФ. Варто звернути увагу на те, що загальна потужність складає 5066 МВА (Мегавольт-ампер).

Головні тези:

  • Командувач СБС Роберт Бровді запланував здійснити блекаут у Росії.
  • Реалізація цієї операції вже розпочалася: є перші результати.

З заявою з цього приводу виступив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, потужні атаки здійснювалися до населеного пункту Грязь Липецької області.

Один з ударів вдалося завдати спільно з Силами спеціальних операцій (ССО).

Гарно попрацювали інші сили глибинного ураження по страт. обʼєктах, про що шириться мережею й оприлюднить після дорозвідки Генштаб ЗСУ.

Роберт "Мадяр" Бровді

Командир Сил безпілотних систем України

Що важливо розуміти, раніше командувач СБС "Мадяр" пообіцяв потужні удари по російській енергетиці.

Він також іронічно звернув увагу на те, що саме російські громадяни допомагають Силам оборони України продовжувати атаки, поширюючи у соцмережах наслідки влучань.

Окрім того, 1 листопада Роберт Бровді офіційно підтвердив, що Сили безпілотних систем ЗСУ працюють над тим, аби влаштувати росіянам блекаут.

Хробаки, блекаут — це не страшно. Це трохи якихось незручностей,- призвичаюйтеся, але всією болотною територією,- політ вільного Птаха-він непередбачуваний і не за розкладом, тому він і зветься Вільним Українським Птахом, — наголосив “Мадяр”.

