СБС уразили одразу 5 підстанцій на території Росії

Вранці 2 листопада офіційно стало відомо, що Сили безпілотних систем (СБС) України успішно атакували 5 підстанцій на території країни-агресорки РФ. Варто звернути увагу на те, що загальна потужність складає 5066 МВА (Мегавольт-ампер).

СБС вже працюють над організацією блекауту в Росії

З заявою з цього приводу виступив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, потужні атаки здійснювалися до населеного пункту Грязь Липецької області.

Один з ударів вдалося завдати спільно з Силами спеціальних операцій (ССО).

Гарно попрацювали інші сили глибинного ураження по страт. обʼєктах, про що шириться мережею й оприлюднить після дорозвідки Генштаб ЗСУ. Роберт "Мадяр" Бровді Командир Сил безпілотних систем України

Що важливо розуміти, раніше командувач СБС "Мадяр" пообіцяв потужні удари по російській енергетиці.

Він також іронічно звернув увагу на те, що саме російські громадяни допомагають Силам оборони України продовжувати атаки, поширюючи у соцмережах наслідки влучань.

Окрім того, 1 листопада Роберт Бровді офіційно підтвердив, що Сили безпілотних систем ЗСУ працюють над тим, аби влаштувати росіянам блекаут.