Трамп анонсировал "вечный мир" после переговоров с Си Цзиньпинем

Американский лидер Дональд Трамп после встречи с главой Китая Си Цзиньпинем в конце октября заявил, что она принесет "вечный мир".

Трамп заинтриговал новым заявлением

Долгожданная встреча американского и китайского лидеров состоялась в Пусане в Южной Корее 30 октября.

Моя встреча уровня G2 с президентом Китая Си Цзиньпином была очень удачной для обеих наших стран. Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Да благословит Бог Китай и США. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, характеризуя эту встречу как переговоры уровня G2, американский лидер подразумевает формат, в котором США и Китай выступают как два ведущих глобальных государства.

Это де-факто определяет ключевые правила мировой политики и экономики.

По словам Дональда Трампа, он удовлетворен результатами своей встречи с Си Цзиньпином.

Глава Белого дома также утверждает, что им удалось договориться "почти обо всем".

На этом фоне президент США озвучил условие, при котором отменит пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом.