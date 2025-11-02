Трамп анонсировал "вечный мир" после переговоров с Си Цзиньпинем

Американский лидер Дональд Трамп после встречи с главой Китая Си Цзиньпинем в конце октября заявил, что она принесет "вечный мир".
Главные тезисы
- Трамп характеризует эти переговоры как уровень G2.
- Это указывает на глобальную стратегическую значимость обсуждений между США и Китаем.
Трамп заинтриговал новым заявлением
Долгожданная встреча американского и китайского лидеров состоялась в Пусане в Южной Корее 30 октября.
Что важно понимать, характеризуя эту встречу как переговоры уровня G2, американский лидер подразумевает формат, в котором США и Китай выступают как два ведущих глобальных государства.
Это де-факто определяет ключевые правила мировой политики и экономики.
По словам Дональда Трампа, он удовлетворен результатами своей встречи с Си Цзиньпином.
Глава Белого дома также утверждает, что им удалось договориться "почти обо всем".
На этом фоне президент США озвучил условие, при котором отменит пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом.
