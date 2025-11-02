Трамп анонсировал "вечный мир" после переговоров с Си Цзиньпинем
Трамп анонсировал "вечный мир" после переговоров с Си Цзиньпинем

Donald Trump
Трамп заинтриговал новым заявлением
Американский лидер Дональд Трамп после встречи с главой Китая Си Цзиньпинем в конце октября заявил, что она принесет "вечный мир".

Главные тезисы

  • Трамп характеризует эти переговоры как уровень G2.
  • Это указывает на глобальную стратегическую значимость обсуждений между США и Китаем.

Трамп заинтриговал новым заявлением

Долгожданная встреча американского и китайского лидеров состоялась в Пусане в Южной Корее 30 октября.

Моя встреча уровня G2 с президентом Китая Си Цзиньпином была очень удачной для обеих наших стран. Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Да благословит Бог Китай и США.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Что важно понимать, характеризуя эту встречу как переговоры уровня G2, американский лидер подразумевает формат, в котором США и Китай выступают как два ведущих глобальных государства.

Это де-факто определяет ключевые правила мировой политики и экономики.

По словам Дональда Трампа, он удовлетворен результатами своей встречи с Си Цзиньпином.

Глава Белого дома также утверждает, что им удалось договориться "почти обо всем".

На этом фоне президент США озвучил условие, при котором отменит пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай согласился приобрести 12 млн. тонн соевых бобов в этом году.

