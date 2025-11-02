Трамп анонсував "вічний мир" після переговорів із Сі Цзіньпінем

Американський лідер Дональд Трамп після зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпінем наприкінці жовтня заявив, що вона принесе "вічний мир".

Трамп заінтригував новою заявою

Довгоочікувана зустріч американського та китайського лідерів відбулася у Пусані в Південній Кореї 30 жовтня.

Моя зустріч рівня G2 з президентом Китаю Сі Цзіньпіном була дуже вдалою для обох наших країн. Ця зустріч приведе до вічного миру та успіху. Нехай Бог благословить Китай і США. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, характеризуючи цю зустріч як переговори рівня G2, американський лідер має на увазі формат, у якому США і Китай виступають як дві провідні глобальні держави.

Це де-факто визначає ключові правила світової політики та економіки.

За словами Дональда Трампа, він задоволений результатами своєї зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Очільник Білого дому також стверджує, що їм вдалось домовитись "майже про все".

На цьому тлі президент США озвучив умову, за якої скасує мита на китайські товари, пов’язані з фентанілом.