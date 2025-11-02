Трамп анонсував "вічний мир" після переговорів із Сі Цзіньпінем

Американський лідер Дональд Трамп після зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпінем наприкінці жовтня заявив, що вона принесе "вічний мир".
Головні тези:
- Трамп характеризує ці переговори як рівень G2.
- Це вказує на глобальну стратегічну важливість обговорень між США та Китаєм.
Трамп заінтригував новою заявою
Довгоочікувана зустріч американського та китайського лідерів відбулася у Пусані в Південній Кореї 30 жовтня.
Що важливо розуміти, характеризуючи цю зустріч як переговори рівня G2, американський лідер має на увазі формат, у якому США і Китай виступають як дві провідні глобальні держави.
Це де-факто визначає ключові правила світової політики та економіки.
За словами Дональда Трампа, він задоволений результатами своєї зустрічі з Сі Цзіньпіном.
Очільник Білого дому також стверджує, що їм вдалось домовитись "майже про все".
На цьому тлі президент США озвучив умову, за якої скасує мита на китайські товари, пов’язані з фентанілом.
