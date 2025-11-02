Туреччина звернулася з пропозицією до України та РФ

Офіційна Анкара оголосила, що готова стати посередницею у мирних перемовинах між Україною та Росією з метою завершення війни між ними. Що важливо розуміти, мирний процес наразі знову гальмує команда російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Турецька влада вважає, що попередні раунди перегорів були успішними.
- Диктатор Путін наразі не планує завершувати війну.
Туреччина досі вірить у дипломатичне завершення війни
Про нову ініціативу офіційної Анкари оголосив шеф турецької дипломатії Хакан Фідан, пише видання Yeni Şafak.
За словами останнього, Туреччина налаштована організувати та прийняти четвертий раунд перемовин між делегаціями двох країн, а також потенційний саміт лідерів у Стамбулі.
Хакан Фідан звернув увагу на те, що попередні три раунди переговорів між делегаціями РФ і України в Стамбулі привели до відчутних результатів, зокрема до обміну полоненими та відновлення прямого діалогу між сторонами.
Як стверджує Хакан Фідан, офіційна Анкара налаштована й надалі підтримувати дипломатичні зусилля для досягнення миру.
Що важливо розуміти, нещодавно міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що його країна готова організувати переговори між Україною та РФ.
Дипломат наголосив, що головною перевагою Сербії є те, що вона перебуває в дружніх відносинах з усіма сторонами конфлікту.
