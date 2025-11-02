Офіційна Анкара оголосила, що готова стати посередницею у мирних перемовинах між Україною та Росією з метою завершення війни між ними. Що важливо розуміти, мирний процес наразі знову гальмує команда російського диктатора Володимира Путіна.

Туреччина досі вірить у дипломатичне завершення війни

Про нову ініціативу офіційної Анкари оголосив шеф турецької дипломатії Хакан Фідан, пише видання Yeni Şafak.

За словами останнього, Туреччина налаштована організувати та прийняти четвертий раунд перемовин між делегаціями двох країн, а також потенційний саміт лідерів у Стамбулі.

Хакан Фідан звернув увагу на те, що попередні три раунди переговорів між делегаціями РФ і України в Стамбулі привели до відчутних результатів, зокрема до обміну полоненими та відновлення прямого діалогу між сторонами.

Ми щиро віримо, що дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного вирішення кризи в Україні, — заявив глава МЗС Туреччини. Поширити

Як стверджує Хакан Фідан, офіційна Анкара налаштована й надалі підтримувати дипломатичні зусилля для досягнення миру.

Що важливо розуміти, нещодавно міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що його країна готова організувати переговори між Україною та РФ.

Дипломат наголосив, що головною перевагою Сербії є те, що вона перебуває в дружніх відносинах з усіма сторонами конфлікту.