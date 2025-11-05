Украинские воины уничтожили еще 500 единиц вооружения и техники армии РФ

За прошедшие сутки, 4 ноября, Силы обороны Украины успешно ликвидировали 900 российских захватчиков и обезвредили 500 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1351 день полномасштабной войны против Украины.
- 4 ноября на фронте произошло 154 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 5 ноября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.11.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 145 670 (+900) человек
танков — 11 329 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 23 535 (+3) ед.
артиллерийских систем — 34 273 (+24) ед.
РСЗО — 1 535 (+0) ед.
средства ПВО — 1237 (+2) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 78 258 (+398) ед.
крылатые ракеты — 3 918 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 66 574 (+70) ед.
специальная техника — 3 990 (+0) ед.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и один другой важный объект противника.
