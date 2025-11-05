Українські воїни знищили ще 500 одиниць озброєння та техніки армії РФ
Українські воїни знищили ще 500 одиниць озброєння та техніки армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби, 4 листопада, Сили оборони України успішно ліквідували 900 російських загарбників та знешкодили 500 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1 351 день повномасштабної війни проти України. 
  • 4 листопада на фронті відбулося 154 бойові зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 5 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 145 670 (+900) осіб

  • танків — 11 329 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 23 535 (+3) од.

  • артилерійських систем — 34 273 (+24) од.

  • РСЗВ — 1 535 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 237 (+2) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 346 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 78 258 (+398) од.

  • крилаті ракети — 3 918 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни / submarines — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 66 574 (+70) од.

  • спеціальна техніка — 3 990 (+0) од.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт противника.

