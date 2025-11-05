Ракети та дрони атакували енергетичну інфраструктуру в Росії — відео

Уночі 5 листопада українські ударні дрони та ракети здійснили потужну атаку на російську енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира та ТЕЦ у Орлі. Факт повітряного нападу вже підтвердив губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв.
Головні тези:
- За словами очевидців, вони бачили прильоти не лише дронів, але й ракет.
- Влада РФ традиційно приховує наслідки українських атак.
Нова “бавовна” в Росії — перші подробиці
За словами Авдєєва, українські дрони здійснили атаку на енергетичний об'єкт у передмісті Володимира. Екстрені служби уже прибули на місці удару.
Губернатор також підтвердив, що вранці розпочнеться ліквідація наслідків.
Гучні вибухи гриміла також у районі ТЕЦ міста Орел.
Як стверджують очевидці, було дуже гучно, імовірно, в районі місцевої теплоелектроцентралі.
Згодом із заявою виступив губернатор Орловської області:
Попри це, місцеві мешканці запевняють, що на власні очі бачили удари ракетами.
OSINT-аналітики телеграм-каналу ASTRA підтверджують цю версію.
Що важливо розуміти, саме Орловська ТЕЦ — найбільше джерело електроенергії та тепла в області, забезпечує роботу енергосистеми та теплопостачання міста.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-