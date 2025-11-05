Ракети та дрони атакували енергетичну інфраструктуру в Росії — відео
Ракети та дрони атакували енергетичну інфраструктуру в Росії — відео

Нова “бавовна” в Росії - перші подробиці
Read in English
Джерело:  online.ua

Уночі 5 листопада українські ударні дрони та ракети здійснили потужну атаку на російську енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира та ТЕЦ у Орлі. Факт повітряного нападу вже підтвердив губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв.

Головні тези:

  • За словами очевидців, вони бачили прильоти не лише дронів, але й ракет.
  • Влада РФ традиційно приховує наслідки українських атак.

Нова “бавовна” в Росії — перші подробиці

За словами Авдєєва, українські дрони здійснили атаку на енергетичний об'єкт у передмісті Володимира. Екстрені служби уже прибули на місці удару.

Губернатор також підтвердив, що вранці розпочнеться ліквідація наслідків.

Прохання зберігати спокій, — закликав Авдєєв у своєму телеграм-каналі.

Гучні вибухи гриміла також у районі ТЕЦ міста Орел.

Як стверджують очевидці, було дуже гучно, імовірно, в районі місцевої теплоелектроцентралі.

Згодом із заявою виступив губернатор Орловської області:

Сили ППО знищили ворожі БПЛА, а уламки пошкодили кілька приватних будинків і господарську споруду.

Попри це, місцеві мешканці запевняють, що на власні очі бачили удари ракетами.

OSINT-аналітики телеграм-каналу ASTRA підтверджують цю версію.

Менше ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство "Орелтекмаш", що виготовляє техніку для обслуговування та евакуації військових машин.

Що важливо розуміти, саме Орловська ТЕЦ — найбільше джерело електроенергії та тепла в області, забезпечує роботу енергосистеми та теплопостачання міста.

