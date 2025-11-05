Ракеты и дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в России — видео

Ночью 5 ноября украинские ударные дроны и ракеты совершили мощную атаку на российскую энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира и ТЭЦ в Орле. Факт воздушного нападения уже подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Главные тезисы
- По словам очевидцев, они видели прилеты не только дронов, но и ракет.
- Власти РФ традиционно скрывают последствия украинских атак.
Новая "бавовна" в России — первые подробности
По словам Авдеева, украинские дроны совершили атаку на энергетический объект в пригороде Владимира. Экстренные службы уже прибыли на место удара.
Губернатор также подтвердил, что утром начнется ликвидация последствий.
Громкие взрывы гремели также в районе ТЭЦ города Орел.
Как утверждают очевидцы, было очень громко, предположительно, в районе местной теплоэлектроцентрали.
Впоследствии с заявлением выступил губернатор Орловской области:
Несмотря на это, местные жители уверяют, что своими глазами видели удары ракетами.
OSINT-аналитики телеграмм-канала ASTRA подтверждают эту версию.
Что важно понимать, именно Орловская ТЭЦ — крупнейший источник электроэнергии и тепла в области, что обеспечивает работу энергосистемы и теплоснабжения города.
Больше по теме
