Ракеты и дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в России — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Ракеты и дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в России — видео

Новая "бавовна" в России - первые подробности
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 5 ноября украинские ударные дроны и ракеты совершили мощную атаку на российскую энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира и ТЭЦ в Орле. Факт воздушного нападения уже подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Главные тезисы

  • По словам очевидцев, они видели прилеты не только дронов, но и ракет.
  • Власти РФ традиционно скрывают последствия украинских атак.

Новая "бавовна" в России — первые подробности

По словам Авдеева, украинские дроны совершили атаку на энергетический объект в пригороде Владимира. Экстренные службы уже прибыли на место удара.

Губернатор также подтвердил, что утром начнется ликвидация последствий.

Просьба сохранять спокойствие, — призвал Авдеев в своем телеграмм-канале.

Громкие взрывы гремели также в районе ТЭЦ города Орел.

Как утверждают очевидцы, было очень громко, предположительно, в районе местной теплоэлектроцентрали.

Впоследствии с заявлением выступил губернатор Орловской области:

Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА, а обломки повредили несколько частных домов и хозяйственное сооружение.

Несмотря на это, местные жители уверяют, что своими глазами видели удары ракетами.

OSINT-аналитики телеграмм-канала ASTRA подтверждают эту версию.

Менее чем в километре от Орловской ТЭЦ расположено оборонное предприятие "Орелтекмаш", производящее технику для обслуживания и эвакуации военных машин.

Что важно понимать, именно Орловская ТЭЦ — крупнейший источник электроэнергии и тепла в области, что обеспечивает работу энергосистемы и теплоснабжения города.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Аэродромы и нефтебаза. В Крыму раздавалась громкая "бавовна" — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России: под ударами порт Туапсе и 3 подстанции — видео
"Бавовна" в России 2 ноября — первые подробности
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России: горят нефтяные предприятия и электроподстанция — видео
Дроны снова атакуют Россию - какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?