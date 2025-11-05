Ракеты и дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в России — видео

Ночью 5 ноября украинские ударные дроны и ракеты совершили мощную атаку на российскую энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира и ТЭЦ в Орле. Факт воздушного нападения уже подтвердил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Новая "бавовна" в России — первые подробности

По словам Авдеева, украинские дроны совершили атаку на энергетический объект в пригороде Владимира. Экстренные службы уже прибыли на место удара.

Губернатор также подтвердил, что утром начнется ликвидация последствий.

Просьба сохранять спокойствие, — призвал Авдеев в своем телеграмм-канале. Поделиться

Громкие взрывы гремели также в районе ТЭЦ города Орел.

Как утверждают очевидцы, было очень громко, предположительно, в районе местной теплоэлектроцентрали.

Впоследствии с заявлением выступил губернатор Орловской области:

Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА, а обломки повредили несколько частных домов и хозяйственное сооружение. Поделиться

Несмотря на это, местные жители уверяют, что своими глазами видели удары ракетами.

OSINT-аналитики телеграмм-канала ASTRA подтверждают эту версию.

Менее чем в километре от Орловской ТЭЦ расположено оборонное предприятие "Орелтекмаш", производящее технику для обслуживания и эвакуации военных машин. Поделиться

Что важно понимать, именно Орловская ТЭЦ — крупнейший источник электроэнергии и тепла в области, что обеспечивает работу энергосистемы и теплоснабжения города.