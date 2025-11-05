Сили ППО знешкодили 61 дрон під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом 4-5 листопада російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Звіт роботи сил ППО

Нова атака російських загарбників почалася о 19:00 04 листопада.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Що важливо розуміти, близько 50 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що відбулося влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.