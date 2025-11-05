Сили ППО знешкодили 61 дрон під час нової атаки РФ
Сили ППО знешкодили 61 дрон під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Звіт роботи сил ППО
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом 4-5 листопада російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях.
  • Повітряна атака ворога досі не закінчилася, тому не ігноруйте повітряну тривогу.

Звіт роботи сил ППО

Нова атака російських загарбників почалася о 19:00 04 листопада.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Що важливо розуміти, близько 50 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що відбулося влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

