Сили ППО знешкодили 61 дрон під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом 4-5 листопада російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях.
- Повітряна атака ворога досі не закінчилася, тому не ігноруйте повітряну тривогу.
Звіт роботи сил ППО
Нова атака російських загарбників почалася о 19:00 04 листопада.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Що важливо розуміти, близько 50 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що відбулося влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
