Армія РФ значно активізувала штурмові дії на Покровському напрямку — відео

На Покровському напрямку у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ фіксується суттєве зростання штурмових дій російських військ по всій лінії оборони.

Росія активізувала штурми на Покровському напрямку

Про це повідомила пресслужба 7-го корпусу ДШВ та оприлюднила відео відбиття механізованого штурму в районі Мирнограда зранку 5 листопада.

Минулого місяця середня кількість атак складала 13 на добу. А вчора, 5 листопада, ворог здійснив 30 штурмових дій. 12 з них відбулися у зоні відповідальності 32-ї окремої механізованої бригади. Поширити

Водночас війська РФ продовжують застосовувати бронетехніку в районі Мирнограда. Так, вчора на світанку 38-ма окрема бригада морської піхоти спільно із суміжними підрозділами відбила механізований штурм.

Українські військові знищили 26 росіян і три одиниці бронетехніки.