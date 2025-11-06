Армія РФ значно активізувала штурмові дії на Покровському напрямку — відео

На Покровському напрямку у смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ фіксується суттєве зростання штурмових дій російських військ по всій лінії оборони.
Головні тези:
- Російські війська підвищили інтенсивність штурмових дій на Покровському напрямку.
- У зоні відповідальності 7-го корпусу ДШВ ЗСУ фіксується суттєве зростання нападів російських військ.
- Українські військові успішно відбивають механізовані штурми і завдають значних втрат ворогові.
Росія активізувала штурми на Покровському напрямку
Про це повідомила пресслужба 7-го корпусу ДШВ та оприлюднила відео відбиття механізованого штурму в районі Мирнограда зранку 5 листопада.
Водночас війська РФ продовжують застосовувати бронетехніку в районі Мирнограда. Так, вчора на світанку 38-ма окрема бригада морської піхоти спільно із суміжними підрозділами відбила механізований штурм.
Українські військові знищили 26 росіян і три одиниці бронетехніки.
Загалом з початку місяця оборонці Покровської агломерації знищили 284 російських загарбників, ще 107 росіян поранені.
