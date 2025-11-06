Армия РФ значительно активизировала штурмовые действия на Покровском направлении — видео

На Покровском направлении в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ фиксируется существенный рост штурмовых действий российских войск по всей линии обороны.
Главные тезисы
- Российская армия активизировала штурмовые действия на Покровском направлении, увеличив интенсивность нападений.
- Украинские военные успешно отражают механизированные штурмы РФ и наносят значительные потери противнику.
- Пресс-служба 7-го корпуса ДШВ обнародовала видео отражения механизированного штурма в районе Мирнограда.
Россия активизировала штурмы на Покровском направлении
Об этом сообщила пресс-служба 7-го корпуса ДШВ и обнародовала видеоотражение механизированного штурма в районе Мирнограда утром 5 ноября.
В то же время, войска РФ продолжают применять бронетехнику в районе Мирнограда. Так, вчера на рассвете 38 отдельная бригада морской пехоты совместно со смежными подразделениями отразила механизированный штурм.
Украинские военные уничтожили 26 россиян и три единицы бронетехники.
Всего с начала месяца защитники Покровской агломерации уничтожили 284 российских захватчика, еще 107 россиян ранены.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-