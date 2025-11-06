Армия РФ значительно активизировала штурмовые действия на Покровском направлении — видео
Армия РФ значительно активизировала штурмовые действия на Покровском направлении — видео

На Покровском направлении в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ фиксируется существенный рост штурмовых действий российских войск по всей линии обороны.

  • Российская армия активизировала штурмовые действия на Покровском направлении, увеличив интенсивность нападений.
  • Украинские военные успешно отражают механизированные штурмы РФ и наносят значительные потери противнику.
  • Пресс-служба 7-го корпуса ДШВ обнародовала видео отражения механизированного штурма в районе Мирнограда.

Россия активизировала штурмы на Покровском направлении

Об этом сообщила пресс-служба 7-го корпуса ДШВ и обнародовала видеоотражение механизированного штурма в районе Мирнограда утром 5 ноября.

В прошлом месяце среднее количество атак составляло 13 в сутки. А вчера, 5 ноября, враг совершил 30 штурмовых действий. 12 из них прошли в зоне ответственности 32-й отдельной механизированной бригады.

В то же время, войска РФ продолжают применять бронетехнику в районе Мирнограда. Так, вчера на рассвете 38 отдельная бригада морской пехоты совместно со смежными подразделениями отразила механизированный штурм.

Украинские военные уничтожили 26 россиян и три единицы бронетехники.

Всего с начала месяца защитники Покровской агломерации уничтожили 284 российских захватчика, еще 107 россиян ранены.

