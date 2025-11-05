Украинские воины обезвредили почти 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины обезвредили почти 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Всего с начала этих суток произошло 260 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Главные тезисы

  • В течение суток на Покровском направлении произошло 260 боевых столкновений, результатом которых стало уничтожение 119 оккупантов.
  • Украинские воины успешно действуют, обезвреживая врага и предотвращая продвижение вражеских войск в населенных пунктах.
  • Силы обороны Украины активно проводят ударно-разведывательные операции в городе Покровске, блокируя противника и препятствуя его просачиванию.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 05.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, применив пять ракет и сбросив 94 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли 2351 дрон-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 93 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Филиал и Ялта. В некоторых локациях бои идут до сих пор.

Проводятся мероприятия по блокированию противника, пытающегося просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.

В Покровске Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, возведены группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Ужесточены военные части, обороняющие город.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности было обезврежено 119 оккупантов, из них 94 — безвозвратно.

Также украинские воины поразили 12 укрытий для личного состава, антенну БПЛА, беспилотную наземную систему и единицу автомобильной техники противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Окружения нет". Генштаб отчитывается о ситуации в Покровске и Мирнограде
Генштаб ВСУ
Ситуация в Покровске и Мирнограде - отчет Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ вернули украинский флаг на здание горсовета Покровска — видео
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Системно уничтожаем оккупантов". Зеленский описал актуальную ситуацию в Покровске
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?