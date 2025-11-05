Украинские воины обезвредили почти 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 260 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Главные тезисы
- В течение суток на Покровском направлении произошло 260 боевых столкновений, результатом которых стало уничтожение 119 оккупантов.
- Украинские воины успешно действуют, обезвреживая врага и предотвращая продвижение вражеских войск в населенных пунктах.
- Силы обороны Украины активно проводят ударно-разведывательные операции в городе Покровске, блокируя противника и препятствуя его просачиванию.
Актуальная ситуация на Покровском направлении
Оперативная информация по состоянию на 22:00 05.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, применив пять ракет и сбросив 94 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли 2351 дрон-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 93 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Филиал и Ялта. В некоторых локациях бои идут до сих пор.
Проводятся мероприятия по блокированию противника, пытающегося просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.
В Покровске Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, возведены группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Ужесточены военные части, обороняющие город.
Также украинские воины поразили 12 укрытий для личного состава, антенну БПЛА, беспилотную наземную систему и единицу автомобильной техники противника.
