Украинские воины обезвредили почти 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

Всего с начала этих суток произошло 260 боевых столкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Актуальная ситуация на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22:00 05.11.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, применив пять ракет и сбросив 94 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлекли 2351 дрон-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 93 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Филиал и Ялта. В некоторых локациях бои идут до сих пор.

Проводятся мероприятия по блокированию противника, пытающегося просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.

В Покровске Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, возведены группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Ужесточены военные части, обороняющие город.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности было обезврежено 119 оккупантов, из них 94 — безвозвратно. Поделиться

Также украинские воины поразили 12 укрытий для личного состава, антенну БПЛА, беспилотную наземную систему и единицу автомобильной техники противника.