"Окружения нет". Генштаб отчитывается о ситуации в Покровске и Мирнограде

5 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что идет оборона Покровско-Мирноградской агломерации в рамках наступления российских оккупантов. Что важно понимать, окружения подразделений и частей Сил обороны Украины пока нет.

Ситуация в Покровске и Мирнограде — отчет Генштаба

В настоящее время продолжаются меры по блокированию сил врага, который делает все возможное, чтобы проникать в Покровск и накапливаться там.

Украинские воины не дают российской пехоте укрепиться на местах.

Непосредственно в городе Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия.

К этой операции присоединились штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ.

На фоне обострения ситуации Украина существенно усилила военные части, держащие оборону Покровска.

Так, только за минувшие сутки в районе Покровска наши воины ликвидировали 26 окупантов, еще 64 захватчика ранены. Уничтожены или повреждены 58 укрытий вражеской пехоты в городе и его окрестностях. Поделиться

Кроме того, указано, что за последние три дня на Покровском направлении потери армии РФ в целом достигли:

249 окупантов (из них 159 безвозвратны),

7 пунктов управления БпЛА,

26 единиц автомобильной и мототехники, танк и боевая бронированная машина.

Более того, не прекращается работа с целью усиления флангов обороны Покровско-Мирноградской агломерации.