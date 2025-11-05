"Окружения нет". Генштаб отчитывается о ситуации в Покровске и Мирнограде

5 ноября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что идет оборона Покровско-Мирноградской агломерации в рамках наступления российских оккупантов. Что важно понимать, окружения подразделений и частей Сил обороны Украины пока нет.
Главные тезисы
- В Покровске воюют штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ.
- Украинские воины смогли продвинуться вперед в рамках Добропольской операции.
Ситуация в Покровске и Мирнограде — отчет Генштаба
В настоящее время продолжаются меры по блокированию сил врага, который делает все возможное, чтобы проникать в Покровск и накапливаться там.
Украинские воины не дают российской пехоте укрепиться на местах.
Непосредственно в городе Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия.
К этой операции присоединились штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ.
На фоне обострения ситуации Украина существенно усилила военные части, держащие оборону Покровска.
Кроме того, указано, что за последние три дня на Покровском направлении потери армии РФ в целом достигли:
249 окупантов (из них 159 безвозвратны),
7 пунктов управления БпЛА,
26 единиц автомобильной и мототехники, танк и боевая бронированная машина.
Более того, не прекращается работа с целью усиления флангов обороны Покровско-Мирноградской агломерации.
