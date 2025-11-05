Что происходит в Покровске — объяснение генерал-лейтенанта Романенко

Генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годов) Игорь Романенко рассказал журналистам, что ситуация в Покровске Донецкой области по состоянию на сегодняшний день действительно критическая, однако окружения подразделений Сил обороны Украины нет.

Ситуация в Покровске — последние подробности

Романенко обращает внимание на то, что Кремль намеренно начал информационную кампанию о якобы окружении Покровска и Мирнограда.

Однако правда заключается в том, что физического окружения практически нет.

Но какая ситуация будет дальше зависит от того насколько государство способно помочь нашим Силам обороны в этот критический период по обеспечению вооружением, техникой и боеприпасами, — пояснил генерал-лейтенант.

Несмотря на это, он не скрывает, что Покровск де-факто стал "большой серой зоной".

Солдаты РФ смогли проникнуть почти во все районы города. Сейчас там идет контрдиверсионная операция украинских защитников.

Кроме того, указано, что есть "огневой охват" Покровска. Идет речь о том, что город простреливается даже минометами.