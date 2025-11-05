ССО и российские повстанцы поразили ОТРК "Искандер" и элементы ПВО РФ
ССО и российские повстанцы поразили ОТРК "Искандер" и элементы ПВО РФ

ССО
Что известно о новых успехах ССО и повстанцев
Ночью 4 октября подразделения Сил специальных операций и российского повстанческого движения “Черная Искра” совместными усилиями успешно атаковали транспортно-заряжающую машину для ОТРК “Искандер”.

  • Под удар ССО также попала радиолокационная станция 1Л122 “Гармонь”.
  • Украинские воины активно используют тактику "тысячи порезов".

Что известно о новых успехах ССО и повстанцев

По словам украинских воинов, поражение вражеского объекта произошло вблизи села Овсянниково, которое находится в Курской области страны-агрессорки.

Российские захватчики активно использовали атакованную машину для перевозки, зарядки и подготовки ракет к пуску, которые запускались по территории Украины.

Более того, бойцы ССО и повстанцы “Черная Искра” испепелили радиолокационную станцию 1Л122 “Гармонь”.

РЛС несла дежурство вблизи села Нижний Реутец, Курская область рф. Малогабаритная РЛС предназначалась для выявления и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания, — сказано в официальном заявлении.

Следует обратить внимание на то, что Силы специальных операций Украины не прекращают наносить «тысячи порезов» врагу, приближая его наступательный и стратегический крах.

Силы специальных операций: Всегда за гранью! — отмечают украинские защитники.

Фото: facebook.com/usofcom

