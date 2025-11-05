ССО та російські повстанці уразили ОТРК "Іскандер" та елементи ППО РФ

Уночі 4 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій та російського повстанського руху “Черная Искра” спільними зусиллями успішно атакували транспортно-заряджальну машину для ОТРК “Іскандер”.

Що відомо про нові успіхи ССО та повстанців

За словами українських воїнів, ураження ворожого об'єкту відбулося поблизу села Овсянникове, що знаходиться в Курській області країни-агресорки.

Російські загарбники активно використовували атаковану машину для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску, які запускалися по території України.

Ба більше, бійці ССО та повстанці “Черная Искра” спопелили радіолокаційну станцію 1Л122 “Гармонь”.

РЛС несла чергування поблизу села Нижній Реутець, Курська область рф. Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування, — йдеться в офіційній заяві.

Варто звернути увагу на те, що Сили спеціальних операцій України не припиняють завдавати «тисячі порізів» ворогу, наближаючи його наступальний та стратегічний крах.

Сили спеціальних операцій: Завжди за межею! — наголошують українські оборонці.