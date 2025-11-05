ССО та російські повстанці уразили ОТРК "Іскандер" та елементи ППО РФ

Уночі 4 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій та російського повстанського руху “Черная Искра” спільними зусиллями успішно атакували транспортно-заряджальну машину для ОТРК “Іскандер”.
Головні тези:
- Під удар ССО також потрапила радіолокаційна станція 1Л122 “Гармонь”.
- Українські воїни активно використовують тактику “тисячі порізів”.
Що відомо про нові успіхи ССО та повстанців
За словами українських воїнів, ураження ворожого об'єкту відбулося поблизу села Овсянникове, що знаходиться в Курській області країни-агресорки.
Російські загарбники активно використовували атаковану машину для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску, які запускалися по території України.
Ба більше, бійці ССО та повстанці “Черная Искра” спопелили радіолокаційну станцію 1Л122 “Гармонь”.
Варто звернути увагу на те, що Сили спеціальних операцій України не припиняють завдавати «тисячі порізів» ворогу, наближаючи його наступальний та стратегічний крах.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-