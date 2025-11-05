Що відбувається в Покровську — пояснення генерал-лейтенанта Романенка

Генерал-лейтенант, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 років) Ігор Романенко розповів журналістам, що ситуація в Покровську Донецької області станом на сьогодні дійсно критична, однак оточення підрозділів Сил оборони України немає.
Головні тези:
- Незважаючи на відсутність фізичного оточення, ворог добився “вогневого охоплення” міста.
- Воїни ГУР змогли добитися певних успіхів.
Ситуація в Покровську — останні подробиці
Романенко звертає увагу на те, що Кремль умисно розпочав інформаційну кампанію про нібито оточення Покровська та Мирнограду.
Однак правда полягає в тому, що фізичного оточення фактично немає.
Попри це, він не приховує, що Покровськ де-факто наразі став "великою сірою зоною".
Солдати РФ змогли проникнути майже у всі райони міста. Наразі там триває контрдиверсійна операція українських захисників.
Окрім того, вказано, що є "вогневе охоплення" Покровська. Йдеться про те, що місто прострілюється навіть мінометами.
Досі точаться бої за логістику, а загін Головного управління розвідки (ГУР) на північно- західному напрямку пробив коридор і покращив ситуацію на цій ділянці.
