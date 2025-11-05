Що відбувається в Покровську — пояснення генерал-лейтенанта Романенка
Що відбувається в Покровську — пояснення генерал-лейтенанта Романенка

Ситуація в Покровську - останні подробиці

Генерал-лейтенант, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 років) Ігор Романенко розповів журналістам, що ситуація в Покровську Донецької області станом на сьогодні дійсно критична, однак оточення підрозділів Сил оборони України немає.

Головні тези:

  • Незважаючи на відсутність фізичного оточення, ворог добився “вогневого охоплення” міста.
  • Воїни ГУР змогли добитися певних успіхів.

Ситуація в Покровську — останні подробиці

Романенко звертає увагу на те, що Кремль умисно розпочав інформаційну кампанію про нібито оточення Покровська та Мирнограду.

Однак правда полягає в тому, що фізичного оточення фактично немає.

Але яка ситуація буде надалі залежить від того наскільки держава спроможна допомогти нашим Силам оборони в цей критичний період по забезпеченню озброєнням, технікою і боєприпасами, — пояснив генерал-лейтенант.

Попри це, він не приховує, що Покровськ де-факто наразі став "великою сірою зоною".

Солдати РФ змогли проникнути майже у всі райони міста. Наразі там триває контрдиверсійна операція українських захисників.

Окрім того, вказано, що є "вогневе охоплення" Покровська. Йдеться про те, що місто прострілюється навіть мінометами.

Досі точаться бої за логістику, а загін Головного управління розвідки (ГУР) на північно- західному напрямку пробив коридор і покращив ситуацію на цій ділянці.

Що відомо про нові успіхи ССО та повстанців

