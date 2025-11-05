"Оточення немає". Генштаб звітує про ситуацію в Покровську та Мирнограді

5 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації у межах наступу російських окупантів. Що важливо розуміти, оточення підрозділів та частин Сил оборони України наразі немає.

Ситуація в Покровську та Мирнограді — звіт Генштабу

Наразі тривають заходи з метою блокування сил ворога, який робить все можливе, щоб проникати до Покровська та накопичуватися там.

Українські воїни не дають російській піхоті закріпитися на місцях.

Безпосередньо в місті Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії.

До цієї операції приєдналися штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ.

На тлі загострення ситуації Україна суттєво посилила військові частини, що тримають оборону Покровська.

Так, тільки за минулу добу в районі Покровська наші воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях.

Окрім того, наголошується, що протягом останніх трьох днів на Покровському напрямку втрати армії РФ загалом сягнули:

249 окупантів (з них 159 безповоротні),

7 пунктів управління БпЛА,

26 одиниць автомобільної й мото-техніки, танк та бойова броньована машина.

Ба більше, не припиняється робота з метою посилення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації.