"Оточення немає". Генштаб звітує про ситуацію в Покровську та Мирнограді
Категорія
Україна
Дата публікації

"Оточення немає". Генштаб звітує про ситуацію в Покровську та Мирнограді

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

5 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації у межах наступу російських окупантів. Що важливо розуміти, оточення підрозділів та частин Сил оборони України наразі немає.

Головні тези:

  • У Покровську воюють штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ.
  • Українські воїни змогли просунутися вперед у межах Добропільської операції.

Ситуація в Покровську та Мирнограді — звіт Генштабу

Наразі тривають заходи з метою блокування сил ворога, який робить все можливе, щоб проникати до Покровська та накопичуватися там.

Українські воїни не дають російській піхоті закріпитися на місцях.

Безпосередньо в місті Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії.

До цієї операції приєдналися штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ.

На тлі загострення ситуації Україна суттєво посилила військові частини, що тримають оборону Покровська.

Так, тільки за минулу добу в районі Покровська наші воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях.

Окрім того, наголошується, що протягом останніх трьох днів на Покровському напрямку втрати армії РФ загалом сягнули:

  • 249 окупантів (з них 159 безповоротні),

  • 7 пунктів управління БпЛА,

  • 26 одиниць автомобільної й мото-техніки, танк та бойова броньована машина.

Ба більше, не припиняється робота з метою посилення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації.

Триває Добропільська операція. Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО та російські повстанці уразили ОТРК "Іскандер" та елементи ППО РФ
ССО
Що відомо про нові успіхи ССО та повстанців
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Що відбувається в Покровську — пояснення генерал-лейтенанта Романенка
Ситуація в Покровську - останні подробиці
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС готує план "військового Шенгену" — про що йдеться
ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?