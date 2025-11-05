ЄС готує план "військового Шенгену" — про що йдеться

Наразі лідери Європи активно намагаються розробити проєкт "військового Шенгену", що має на меті формування зони військової мобільності ЄС. Насамперед йдеться про оперативне транспортування солдатів, зброї і боєприпасів у разі потенційної війни з Росією.

ЄС дедалі активніше готується до війни

Згідно з даними журналістів, Єврокомісія планує представити документ щодо "військового Шенгену" 19 листопада.

Саме цей проєкт дає можливість гармонізувати правила і процедури у межах всього блоку, а також сформувати мережу військових логістичних коридорів з використанням доріг, аеропортів і морських портів.

Головна мета цього документу — забезпечення ефективного транспортування солдатів і техніки в разі війни.

Окремі важливі нюанси розкрив Даріуш Йонський — член комітету Європарламенту з питань оборони.

Наразі європейські мости, дороги та залізниці не пристосовані для швидкого пересування танків, солдатів та військових вантажів. У випадку транспортування із заходу на східний фланг — танки можуть застрягти в тунелях, у складній бюрократії, а мости не витримають проходження цих машин, — розповів він. Поширити

Окрім того, наголошується, що проєкт "військового Шенгену" розробляють у тісній взаємодії з союзниками в НАТО.