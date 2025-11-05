ЄС готує план "військового Шенгену" — про що йдеться

Наразі лідери Європи активно намагаються розробити проєкт "військового Шенгену", що має на меті формування зони військової мобільності ЄС. Насамперед йдеться про оперативне транспортування солдатів, зброї і боєприпасів у разі потенційної війни з Росією.
Головні тези:
- Європейські лідери планують гармонізувати правила та процедури військових транспортних маршрутів.
- Все це здійснюється для ефективності перевезень солдат та техніки.
ЄС дедалі активніше готується до війни
Згідно з даними журналістів, Єврокомісія планує представити документ щодо "військового Шенгену" 19 листопада.
Саме цей проєкт дає можливість гармонізувати правила і процедури у межах всього блоку, а також сформувати мережу військових логістичних коридорів з використанням доріг, аеропортів і морських портів.
Головна мета цього документу — забезпечення ефективного транспортування солдатів і техніки в разі війни.
Окремі важливі нюанси розкрив Даріуш Йонський — член комітету Європарламенту з питань оборони.
Окрім того, наголошується, що проєкт "військового Шенгену" розробляють у тісній взаємодії з союзниками в НАТО.
Є низка серйозних проблеми, які важливо вирішити, щоб солдати Альянсу безперешкодно пересувалися по всій території.
