ЄС готує план "військового Шенгену" — про що йдеться
Категорія
Світ
Дата публікації

ЄС готує план "військового Шенгену" — про що йдеться

ЄС
Read in English
Джерело:  RMF FM

Наразі лідери Європи активно намагаються розробити проєкт "військового Шенгену", що має на меті формування зони військової мобільності ЄС. Насамперед йдеться про оперативне транспортування солдатів, зброї і боєприпасів у разі потенційної війни з Росією.

Головні тези:

  • Європейські лідери планують гармонізувати правила та процедури військових транспортних маршрутів.
  • Все це здійснюється для ефективності перевезень солдат та техніки.

ЄС дедалі активніше готується до війни

Згідно з даними журналістів, Єврокомісія планує представити документ щодо "військового Шенгену" 19 листопада.

Саме цей проєкт дає можливість гармонізувати правила і процедури у межах всього блоку, а також сформувати мережу військових логістичних коридорів з використанням доріг, аеропортів і морських портів.

Головна мета цього документу — забезпечення ефективного транспортування солдатів і техніки в разі війни.

Окремі важливі нюанси розкрив Даріуш Йонський — член комітету Європарламенту з питань оборони.

Наразі європейські мости, дороги та залізниці не пристосовані для швидкого пересування танків, солдатів та військових вантажів. У випадку транспортування із заходу на східний фланг — танки можуть застрягти в тунелях, у складній бюрократії, а мости не витримають проходження цих машин, — розповів він.

Окрім того, наголошується, що проєкт "військового Шенгену" розробляють у тісній взаємодії з союзниками в НАТО.

Є низка серйозних проблеми, які важливо вирішити, щоб солдати Альянсу безперешкодно пересувалися по всій території.

