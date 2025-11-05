ЕС готовит план "военного Шенгена" — о чем идет речь

В настоящее время лидеры Европы активно пытаются разработать проект "военного Шенгена", направленный на формирование зоны военной мобильности ЕС. В первую очередь речь идет об оперативной транспортировке солдат, оружия и боеприпасов в случае потенциальной войны с Россией.

ЕС все активнее готовится к войне

Согласно данным журналистов, Еврокомиссия планирует представить документ "военного Шенгена" 19 ноября.

Именно этот проект позволяет гармонизировать правила и процедуры в пределах всего блока, а также сформировать сеть военных логистических коридоров с использованием дорог, аэропортов и морских портов.

Главная цель этого документа — обеспечение эффективной транспортировки солдат и техники в случае войны.

Отдельные важные нюансы раскрыл Дариуш Йонский — член комитета Европарламента по вопросам обороны.

Европейские мосты, дороги и железные дороги не приспособлены для быстрого передвижения танков, солдат и военных грузов. В случае транспортировки с запада на восточный фланг — танки могут застрять в туннелях, в сложной бюрократии, а мосты не выдержат прохождение этих машин, — рассказал он. Поделиться

Кроме того, указано, что проект "военного Шенгена" разрабатывается в тесном взаимодействии с союзниками в НАТО.