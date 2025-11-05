ЕС готовит план "военного Шенгена" — о чем идет речь
Категория
Мир
Дата публикации

ЕС готовит план "военного Шенгена" — о чем идет речь

ЕС все активнее готовится к войне
Read in English
Читати українською
Источник:  RMF FM

В настоящее время лидеры Европы активно пытаются разработать проект "военного Шенгена", направленный на формирование зоны военной мобильности ЕС. В первую очередь речь идет об оперативной транспортировке солдат, оружия и боеприпасов в случае потенциальной войны с Россией.

Главные тезисы

  • Европейские лидеры намерены гармонизировать правила и процедуры военных транспортных маршрутов.
  • Всё это осуществляется для эффективности перевозок солдат и техники.

ЕС все активнее готовится к войне

Согласно данным журналистов, Еврокомиссия планирует представить документ "военного Шенгена" 19 ноября.

Именно этот проект позволяет гармонизировать правила и процедуры в пределах всего блока, а также сформировать сеть военных логистических коридоров с использованием дорог, аэропортов и морских портов.

Главная цель этого документа — обеспечение эффективной транспортировки солдат и техники в случае войны.

Отдельные важные нюансы раскрыл Дариуш Йонский — член комитета Европарламента по вопросам обороны.

Европейские мосты, дороги и железные дороги не приспособлены для быстрого передвижения танков, солдат и военных грузов. В случае транспортировки с запада на восточный фланг — танки могут застрять в туннелях, в сложной бюрократии, а мосты не выдержат прохождение этих машин, — рассказал он.

Кроме того, указано, что проект "военного Шенгена" разрабатывается в тесном взаимодействии с союзниками в НАТО.

Есть ряд серьезных проблем, которые важно решить, чтобы солдаты Альянса беспрепятственно передвигались по всей территории.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия признала факт вторжения России на территорию НАТО
НАТО не может игнорировать российскую агрессию
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Война с Россией неизбежна. В НАТО заявили о начале "Фазы ноль"
НАТО готовится к войне с Россией
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Кипр планирует создать еще один "НАТО"
Что известно о планах Кипра

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?