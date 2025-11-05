ЕС готовит план "военного Шенгена" — о чем идет речь

В настоящее время лидеры Европы активно пытаются разработать проект "военного Шенгена", направленный на формирование зоны военной мобильности ЕС. В первую очередь речь идет об оперативной транспортировке солдат, оружия и боеприпасов в случае потенциальной войны с Россией.
Главные тезисы
- Европейские лидеры намерены гармонизировать правила и процедуры военных транспортных маршрутов.
- Всё это осуществляется для эффективности перевозок солдат и техники.
ЕС все активнее готовится к войне
Согласно данным журналистов, Еврокомиссия планирует представить документ "военного Шенгена" 19 ноября.
Именно этот проект позволяет гармонизировать правила и процедуры в пределах всего блока, а также сформировать сеть военных логистических коридоров с использованием дорог, аэропортов и морских портов.
Главная цель этого документа — обеспечение эффективной транспортировки солдат и техники в случае войны.
Отдельные важные нюансы раскрыл Дариуш Йонский — член комитета Европарламента по вопросам обороны.
Кроме того, указано, что проект "военного Шенгена" разрабатывается в тесном взаимодействии с союзниками в НАТО.
Есть ряд серьезных проблем, которые важно решить, чтобы солдаты Альянса беспрепятственно передвигались по всей территории.
