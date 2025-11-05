"Системно уничтожаем оккупантов". Зеленский описал актуальную ситуацию в Покровске
Категория
Украина
Дата публикации

"Системно уничтожаем оккупантов". Зеленский описал актуальную ситуацию в Покровске

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Украинские военные системно уничтожают россиян в Покровске Донецкой области и близлежащих районах. Все составляющие Сил обороны Украины вносят вклад в уничтожение оккупантов и оборону города.

Главные тезисы

  • Украинские военные активно участвуют в системном уничтожении российских оккупантов в Покровске и соседних районах.
  • Президент Зеленский выразил признательность военным за эффективную оборону города и успешное проведение спецопераций.
  • Спецназовцы ЦСО СБУ оказались особенно успешными в борьбе с оккупантами в Покровске.

Зеленский описал актуальную ситуацию в Покровске

Об этом сообщает в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что заслушал доклады военных и отдельно — доклад руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

В Покровске продолжается системное уничтожение российских окупантов, в котором показали особые успехи спецназовцы Центра специальных операций (ЦСО) "А" СБУ.

Спасибо, ребята, за эффективность. Есть необходимые результаты и у других наших подразделений, которые воюют на этом направлении: наши штурмовые подразделения, наши операторы сил беспилотных систем, наши воины Нацгвардии, Военной службы правопорядка, ГУР и, конечно, всех наших бригад, которые защищают Донетчину.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

При Покровске продолжаются тяжелые бои, поскольку россиянам удалось зайти в город.

Однако уже 3 ноября 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские защитники остановили продвижение оккупантов на севере Покровска.

