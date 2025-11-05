"Системно уничтожаем оккупантов". Зеленский описал актуальную ситуацию в Покровске

Украинские военные системно уничтожают россиян в Покровске Донецкой области и близлежащих районах. Все составляющие Сил обороны Украины вносят вклад в уничтожение оккупантов и оборону города.
Главные тезисы
- Украинские военные активно участвуют в системном уничтожении российских оккупантов в Покровске и соседних районах.
- Президент Зеленский выразил признательность военным за эффективную оборону города и успешное проведение спецопераций.
- Спецназовцы ЦСО СБУ оказались особенно успешными в борьбе с оккупантами в Покровске.
Зеленский описал актуальную ситуацию в Покровске
Об этом сообщает в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.
В Покровске продолжается системное уничтожение российских окупантов, в котором показали особые успехи спецназовцы Центра специальных операций (ЦСО) "А" СБУ.
При Покровске продолжаются тяжелые бои, поскольку россиянам удалось зайти в город.
Однако уже 3 ноября 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские защитники остановили продвижение оккупантов на севере Покровска.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-