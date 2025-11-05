"Системно знищуємо окупантів". Зеленський описав актуальну ситуацію у Покровську
Категорія
Україна
Дата публікації

"Системно знищуємо окупантів". Зеленський описав актуальну ситуацію у Покровську

Володимир Зеленський
Зеленський

Українські військові системно знищують росіян у Покровську Донецької області та в прилеглих районах. Усі складові Сил оборони України роблять внесок в знищення окупантів та оборону міста.

Головні тези:

  • Українські військові активно проводять системне знищення окупантів у Покровську Донецької області.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність військовим за ефективність у захисті міста.
  • Спецпризначенці Центру спеціальних операцій СБУ виявилися особливо успішними у знищенні російських окупантів у Покровську.

Зеленський описав актуальну ситуацію у Покровську

Про це повідомляє у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що заслухав доповіді військових та окремо — доповідь керівника Служби безпеки України Василя Малюка.

У Покровську триває системне знищення російських окупантів, в якому показали особливі успіхи спецпризначенці Центру спеціальних операцій (ЦСО) "А" СБУ.

Дякую, хлопці, за ефективність. Є необхідні результати і в інших наших підрозділів, які воюють на цьому напрямку: наші штурмові підрозділи, наші оператори Сил безпілотних систем, наші воїни Нацгвардії, Військової служби правопорядку, ГУР та, звісно, усіх тих наших бригад, які захищають Донеччину.

Володимир Зеленський

За Покровськ тривають важкі бої, оскільки росіянам вдалося зайти в місто.

Проте вже 3 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські захисники зупинили просування окупантів на півночі Покровська.

Категорія
Україна
Дата публікації
Категорія
Україна
Дата публікації
Категорія
Україна
Дата публікації
