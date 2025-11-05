"Системно знищуємо окупантів". Зеленський описав актуальну ситуацію у Покровську

Українські військові системно знищують росіян у Покровську Донецької області та в прилеглих районах. Усі складові Сил оборони України роблять внесок в знищення окупантів та оборону міста.
Головні тези:
- Українські військові активно проводять системне знищення окупантів у Покровську Донецької області.
- Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність військовим за ефективність у захисті міста.
- Спецпризначенці Центру спеціальних операцій СБУ виявилися особливо успішними у знищенні російських окупантів у Покровську.
Зеленський описав актуальну ситуацію у Покровську
Про це повідомляє у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
У Покровську триває системне знищення російських окупантів, в якому показали особливі успіхи спецпризначенці Центру спеціальних операцій (ЦСО) "А" СБУ.
За Покровськ тривають важкі бої, оскільки росіянам вдалося зайти в місто.
Проте вже 3 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські захисники зупинили просування окупантів на півночі Покровська.
