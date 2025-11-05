ЗСУ повернули український прапор на будівлю міськради Покровська — відео

Воїни 425-го окремого штурмового полку «Скеля» зачистили від російських загарбників будівлю міської ради в Покровську Донецької області та встановили на ній прапор України.
Головні тези:
- Воїни 425-го окремого штурмового полку «Скеля» повернули український прапор на будівлю міськради Покровська після зачистки від російських загарбників.
- У місті Покровську триває активна протидія ворогу, який намагається просочуватися та накопичуватися, залучені різні підрозділи Збройних сил України для захисту та зачистки території.
Штурмовики повернули український прапор на міськраду Покровська
Про це повідомила пресслужба полку та оприлюднила відео, де військові розповідають про бойову операцію по зачистці від росіян міськради у Покровську.
Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що оточення підрозділів Сил оборони у Покровсько-Мирноградській агломерації немає.
Проводяться заходи щодо блокування ворога, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися.
У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР. Посилені військові частини, які обороняють місто.
