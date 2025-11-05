ВСУ вернули украинский флаг на здание горсовета Покровска — видео

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских захватчиков здание городского совета в Покровске Донецкой области и установили на нем флаг Украины.
Главные тезисы
- 425-й отдельный штурмовой полк 'Скала' вернул украинский флаг на здание горсовета в Покровске после зачистки от российских захватчиков.
- Продолжается активное противодействие врагу в городе Покровске, привлечены различные подразделения Вооруженных сил Украины для защиты и зачистки территории.
Штурмовики вернули украинский флаг на горсовет Покровска
Об этом сообщила пресс-служба полка и обнародовала видео, где военные рассказывают о боевой операции по зачистке от россиян горсовета в Покровске.
Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что оцепления подразделений Сил обороны в Покровско-Мирноградской агломерации нет.
Проводятся мероприятия по блокированию врага, пытающегося просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.
В Покровске Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, возведены группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР. Усилены воинские части, обороняющие город.
