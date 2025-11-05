ВСУ вернули украинский флаг на здание горсовета Покровска — видео

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских захватчиков здание городского совета в Покровске Донецкой области и установили на нем флаг Украины.

Штурмовики вернули украинский флаг на горсовет Покровска

Об этом сообщила пресс-служба полка и обнародовала видео, где военные рассказывают о боевой операции по зачистке от россиян горсовета в Покровске.

Штурмовики полка «Скала» вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что оцепления подразделений Сил обороны в Покровско-Мирноградской агломерации нет.

Проводятся мероприятия по блокированию врага, пытающегося просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.

В Покровске Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, возведены группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР. Усилены воинские части, обороняющие город.