ВСУ вернули украинский флаг на здание горсовета Покровска — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ вернули украинский флаг на здание горсовета Покровска — видео

ВСУ
Читати українською
Источник:  Укринформ

Воины 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских захватчиков здание городского совета в Покровске Донецкой области и установили на нем флаг Украины.

Главные тезисы

  • 425-й отдельный штурмовой полк 'Скала' вернул украинский флаг на здание горсовета в Покровске после зачистки от российских захватчиков.
  • Продолжается активное противодействие врагу в городе Покровске, привлечены различные подразделения Вооруженных сил Украины для защиты и зачистки территории.

Штурмовики вернули украинский флаг на горсовет Покровска

Об этом сообщила пресс-служба полка и обнародовала видео, где военные рассказывают о боевой операции по зачистке от россиян горсовета в Покровске.

Штурмовики полка «Скала» вернули украинский флаг на здание городского совета в Покровске.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что оцепления подразделений Сил обороны в Покровско-Мирноградской агломерации нет.

Проводятся мероприятия по блокированию врага, пытающегося просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Идет активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться.

В Покровске Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия. В частности, привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, возведены группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР. Усилены воинские части, обороняющие город.

