Українські воїни знешкодили майже 120 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни знешкодили майже 120 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Генштаб ЗСУ
дрон
Read in English

Загалом від початку цієї доби відбулося 260 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Головні тези:

  • Українські воїни успішно діють на Покровському напрямку, знешкоджуючи окупантів та запобігаючи просуванню ворожих військ.
  • Протягом доби відбулося 260 бойових зіткнень, у результаті яких були знищені 119 окупантів, включаючи 94 безповоротно.
  • Українські захисники активно діють у районах населених пунктів та забезпечують безпеку міста Покровськ шляхом ударно-пошукових дій.

Актуальна ситуація на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22:00 05.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного й 43 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет й скинувши 94 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2351 дрон-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися.

У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 119 окупантів, із них 94 — безповоротно.

Також українські воїни уразили 12 укриттів для особового складу, антену БпЛА, наземну безпілотну систему та одиницю автомобільної техніки противника.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Оточення немає". Генштаб звітує про ситуацію в Покровську та Мирнограді
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ повернули український прапор на будівлю міськради Покровська — відео
прапор
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Системно знищуємо окупантів". Зеленський описав актуальну ситуацію у Покровську
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?