Українські воїни знешкодили майже 120 окупантів РФ на Покровському напрямку протягом доби

Загалом від початку цієї доби відбулося 260 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
Головні тези:
- Українські воїни успішно діють на Покровському напрямку, знешкоджуючи окупантів та запобігаючи просуванню ворожих військ.
- Протягом доби відбулося 260 бойових зіткнень, у результаті яких були знищені 119 окупантів, включаючи 94 безповоротно.
- Українські захисники активно діють у районах населених пунктів та забезпечують безпеку міста Покровськ шляхом ударно-пошукових дій.
Актуальна ситуація на Покровському напрямку
Оперативна інформація станом на 22:00 05.11.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні російські війська завдали одного ракетного й 43 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет й скинувши 94 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2351 дрон-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. В деяких локаціях бої точаться дотепер.
Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися.
У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто.
Також українські воїни уразили 12 укриттів для особового складу, антену БпЛА, наземну безпілотну систему та одиницю автомобільної техніки противника.
