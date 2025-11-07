У ДШВ описали актуальную ситуацию в Покровске и Мирнограде

Российские войска уменьшили свою активность в Покровске и снизили количество перемещений по городу, чтобы минимизировать потери и дождаться пополнения основными силами.
Главные тезисы
- Российские войска уменьшили активность в Покровске, ожидая пополнения основными силами и пытаясь проникнуть в Гришине.
- Украинские защитники ликвидировали 71 военнослужащего РФ в Покровске, отражая попытки врага изменить вектор удара.
- Под видом гражданских российские захватчики пытались проникнуть в Гришино, но были остановлены украинскими силами обороны.
Украинские десантники описали ситуацию в Покровске и Мирнограде
Также под видом гражданских россияне пытались проникнуть в Гришино. Об этом сообщил 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Силы обороны продолжают выполнять боевую работу в самом городе и его окрестностях.
Через южные окрестности Покровска враг пытается наладить логистику. Несколько раз попытался осуществить там опрокидывание личного состава с помощью авто- и мототехники. Силы обороны этого не допустили.
С начала ноября защитники ликвидировали в Покровске 71 военнослужащего вооруженных сил РФ, еще 36 ранили.
В последние дни россияне несколько раз пытались проникнуть в Гришино. Чтобы ввести в заблуждение защитников, притворялись гражданскими.
В районе Мирнограда ситуация остается напряженной. По информации Сил обороны, после многочисленных неудачных попыток штурмовать город с востока, российская армия будет пытаться изменить вектор удара.
За прошедшие сутки на Покровском направлении защитники остановили 58 штурмовых действий российской армии в районах Красного Лимана, Федоровки, Шахматного, Мирнограда, Никаноровки, Родинского, Дорожного, Новопавловки, Новоэкономического, Лисовки, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Молодецкого.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-