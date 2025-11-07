У ДШВ описали актуальную ситуацию в Покровске и Мирнограде

Российские войска уменьшили свою активность в Покровске и снизили количество перемещений по городу, чтобы минимизировать потери и дождаться пополнения основными силами.

Украинские десантники описали ситуацию в Покровске и Мирнограде

Также под видом гражданских россияне пытались проникнуть в Гришино. Об этом сообщил 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что в полосе ответственности седьмого корпуса ДШУ продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению российских захватчиков в Покровске.

Силы обороны продолжают выполнять боевую работу в самом городе и его окрестностях.

Через южные окрестности Покровска враг пытается наладить логистику. Несколько раз попытался осуществить там опрокидывание личного состава с помощью авто- и мототехники. Силы обороны этого не допустили.

С начала ноября защитники ликвидировали в Покровске 71 военнослужащего вооруженных сил РФ, еще 36 ранили.

В последние дни россияне несколько раз пытались проникнуть в Гришино. Чтобы ввести в заблуждение защитников, притворялись гражданскими.

Наши силы остановили врага, отмечают в ДШУ.

В районе Мирнограда ситуация остается напряженной. По информации Сил обороны, после многочисленных неудачных попыток штурмовать город с востока, российская армия будет пытаться изменить вектор удара.