ГУР уразило один з ключових нафтохімічних заводів Росії
ГУР уразило один з ключових нафтохімічних заводів Росії

ГУР
ГУР здійснило новий успішний “діпстрайк”
Головне управління розвідки України офіційно підтвердило, що 6 листопада 2025 року майстри далекобійних дронів ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по Стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ). Що важливо розуміти, він знаходиться у Башкортостані РФ.

Головні тези:

  • Атакований завод виготовляє продукцію для потреб російської окупаційної армії.
  • На території цеху з виробництва агідолу одразу почалася пожежа.

ГУР здійснило новий успішний “діпстрайк”

6 листопада 2025 року майстри далекобійних дронів ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який розташований у башкортостані на росії, — йдеться в офіційній заяві ГУР.

Воєнна розвідка України офіційно підтвердила, що йдеться про одне із головних підприємств нафтохімпрому країни-агресорки.

Що важливо розуміти, на вказаному заводі окупанти активно виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу,.

Насамперед йдеться про іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.

Як зазначають українські розвідники, в результаті потужного удару по російському нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу ― присадки до авіаційного пального.

Збройна боротьба триває! Слава Україні! — наголошують воїни ГУР.

