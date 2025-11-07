ГУР уразило один з ключових нафтохімічних заводів Росії

Головне управління розвідки України офіційно підтвердило, що 6 листопада 2025 року майстри далекобійних дронів ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по Стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ). Що важливо розуміти, він знаходиться у Башкортостані РФ.

ГУР здійснило новий успішний “діпстрайк”

6 листопада 2025 року майстри далекобійних дронів ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який розташований у башкортостані на росії, — йдеться в офіційній заяві ГУР. Поширити

Воєнна розвідка України офіційно підтвердила, що йдеться про одне із головних підприємств нафтохімпрому країни-агресорки.

Що важливо розуміти, на вказаному заводі окупанти активно виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу,.

Насамперед йдеться про іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.

Як зазначають українські розвідники, в результаті потужного удару по російському нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу ― присадки до авіаційного пального.