ГУР уразило один з ключових нафтохімічних заводів Росії

Головне управління розвідки України офіційно підтвердило, що 6 листопада 2025 року майстри далекобійних дронів ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по Стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ). Що важливо розуміти, він знаходиться у Башкортостані РФ.
Головні тези:
- Атакований завод виготовляє продукцію для потреб російської окупаційної армії.
- На території цеху з виробництва агідолу одразу почалася пожежа.
ГУР здійснило новий успішний “діпстрайк”
Воєнна розвідка України офіційно підтвердила, що йдеться про одне із головних підприємств нафтохімпрому країни-агресорки.
Що важливо розуміти, на вказаному заводі окупанти активно виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу,.
Насамперед йдеться про іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.
Як зазначають українські розвідники, в результаті потужного удару по російському нафтохімічному підприємству виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу ― присадки до авіаційного пального.
