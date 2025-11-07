Німецький генерал попереджає про вторгнення Росії в НАТО в будь-який момент
Німецький генерал попереджає про вторгнення Росії в НАТО в будь-який момент

Александр Зольфранк
Джерело:  Reuters

Німецький генерал-лейтенант Александр Зольфранк переконаний в тому, що Росія здатна скоїти обмежений напад на територію НАТО в будь-який час. За його слова, рішення Кремля будуть залежати від позиції західних лідерів.

Головні тези:

  • Те, чи наважиться Росія напасти на НАТО, буде визначатися 3 факторами.
  •  Йдеться про військову міць ворога, його військовий досвід і лідерство.

НАТО має готуватися до різних сценаріїв

Як вважає Александр Зольфранк, загалом може йтися про локальну атаку РФ на Альянс недалеко від кордонів країни-агресорки.

Він також зазначив, що це може статися хоч завтра.

Мала, швидка, регіонально обмежена (атака — ред.), нічого великого — Росія занадто прив'язана до України для цього, — наголосив німецький генерал-лейтенант.

Зольфранк також схиляється до думки, що Росія може розпочати повномасштабний напад на 32 країни-члени Альянсу вже за 4 роки.

Проблема полягає в тому, що попри провали армії РФ в Україні, російські військово-повітряні сили зберігають значну бойову міць, а їхні ядерні і ракетні сили залишаються неушкодженими.

Ні для кого не секрет, що Чорноморський флот зазнав значних втрат, однак не можна ігнорувати той факт, що інші російські флоти не були скорочені.

Ба більше, Кремль стверджує, що налаштований збільшити загальну чисельність своїх військ до 1,5 мільйона солдатів.

І у Росії достатньо основних бойових танків, щоб зробити обмежений наступ можливим вже завтра, — пояснив німецький генерал.

