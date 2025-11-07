Немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк убежден в том, что Россия способна совершить ограниченное нападение на территорию НАТО в любое время. По его словам, решение Кремля будет зависеть от позиции западных лидеров.

НАТО должен готовиться к разным сценариям

Как считает Александр Зольфранк, вообще речь может идти о локальной атаке РФ на Альянс недалеко от границ страны-агрессорки.

Он также отметил, что это может произойти хотя бы завтра.

Маленькая, быстрая, регионально ограниченная (атака — ред.), ничего большого — Россия слишком привязана к Украине для этого, — подчеркнул немецкий генерал-лейтенант. Поделиться

Зольфранк также склоняется к мнению, что Россия может начать полномасштабное нападение на 32 страны-члена Альянса уже через 4 года.

Проблема заключается в том, что, несмотря на провалы армии РФ в Украине, российские военно-воздушные силы сохраняют значительную боевую мощь, а их ядерные и ракетные силы остаются невредимыми.

Ни для кого не секрет, что Черноморский флот понес значительные потери, однако нельзя игнорировать тот факт, что другие российские флоты не были сокращены.

Более того, Кремль утверждает, что настроен увеличить общую численность своих войск до 1,5 миллиона солдат.