Немецкий генерал предупреждает о вторжении России в НАТО в любой момент
Немецкий генерал предупреждает о вторжении России в НАТО в любой момент

НАТО должен готовиться к разным сценариям
Источник:  Reuters

Немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк убежден в том, что Россия способна совершить ограниченное нападение на территорию НАТО в любое время. По его словам, решение Кремля будет зависеть от позиции западных лидеров.

Главные тезисы

  • То, решится ли Россия напасть на НАТО, будет определяться тремя факторами.
  • Речь идет о военной мощи врага, его военном опыте и лидерстве.

НАТО должен готовиться к разным сценариям

Как считает Александр Зольфранк, вообще речь может идти о локальной атаке РФ на Альянс недалеко от границ страны-агрессорки.

Он также отметил, что это может произойти хотя бы завтра.

Маленькая, быстрая, регионально ограниченная (атака — ред.), ничего большого — Россия слишком привязана к Украине для этого, — подчеркнул немецкий генерал-лейтенант.

Зольфранк также склоняется к мнению, что Россия может начать полномасштабное нападение на 32 страны-члена Альянса уже через 4 года.

Проблема заключается в том, что, несмотря на провалы армии РФ в Украине, российские военно-воздушные силы сохраняют значительную боевую мощь, а их ядерные и ракетные силы остаются невредимыми.

Ни для кого не секрет, что Черноморский флот понес значительные потери, однако нельзя игнорировать тот факт, что другие российские флоты не были сокращены.

Более того, Кремль утверждает, что настроен увеличить общую численность своих войск до 1,5 миллиона солдат.

И в России достаточно основных боевых танков, чтобы сделать ограниченное наступление возможным уже завтра, — объяснил немецкий генерал.

