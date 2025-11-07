Швейцарская "марионетка Кремля" неожиданно подвела Путина
Швейцарская "марионетка Кремля" неожиданно подвела Путина

Трейдер Gunvor создал для Путина новые проблемы
Источник:  Reuters

Швейцарский трейдер Gunvor официально подтвердил, что отказывается покупать международные активы "Лукойла". Это неожиданное решение было принято после того, как команда президента США Дональда Трампа назвала компанию "марионеткой России".

Главные тезисы

  • Ранее "Лукойл" заявил, что принял предложение компании Gunvor о покупке своих зарубежных активов.
  • Однако власти США сразу вмешались в ход этих переговоров.

Трейдер Gunvor создал для Путина новые проблемы

Фактически он попал под давление со стороны Министерства финансов США.

Американское ведомство выступило с официальным заявлением, в котором подчеркнуло, что президент Дональд Трамп "четко дал понять, что (российско-украинская, — ред.) война должна немедленно закончиться.

Пока президент России Владимир Путин продолжает бессмысленные убийства, марионетка Кремля, компания Gunvor, никогда не получит лицензию на деятельность и получение прибыли, — сказано в сообщении Минфина США.

На эти обвинения отреагировал директор по корпоративным вопросам Gunvor Сет Питрас.

По его словам, это заявление команды Дональда Трампа "в основном ложное и ошибочное".

Однако, несмотря на это, швейцарская компания приветствует "возможность исправить это явное недоразумение".

На фоне последних Gunvor решила отказаться от покупки международных активов "Лукойла".

Журналисты обращают внимание на то, что американский Минфин выдает разрешение на сделки, связанные с организациями под санкциями.

Де-факто это означает, что без такого разрешения трейдер мог бы попасть под вторичные санкции США.

